Німеччина із випередженням графіка заповнила свої газові сховища вже на 75%

Німеччина заповнила свої газові сховища вже на 75,43%, закачування палива відбувається швидше, ніж передбачалося, повідомляє DW.

За даними Асоціації німецьких операторів систем зберігання газу та водню INES, прискорити заповнення сховищ вдалося за рахунок зниження споживання блакитного палива влітку та збільшення обсягів його імпорту із Північно-Західної Європи.

Регламент Євросоюзу передбачає, що німецькі сховища мають бути заповнені не менш ніж на 85% до 1 жовтня і на 95% - до 1 листопада. Втім, якщо нинішні темпи збережуться, ці цілі вдасться досягти раніше.

"За планом ЄС, збільшені запаси газу мають дозволити компенсувати будь-які коливання газового ринку, аж до повного припинення постачання газу з Росії", - нагадує DW.

Росія скоротила до 20% прокачування газу трубопроводом "Північний потік-1" і продовжує шантажувати ФРН, вимагаючи припинити допомогу Україні. На цьому фоні промисловість та домогосподарства ФРН почала знижувати обсяг використання газу.