Квартири переселенців: стало відомо, кому їх віддадуть після війни

В Україні мають намір збудувати за півроку понад 30 тисяч квартир для переселенців. Житло для ВПО будуватимуть у вигляді типових п'ятиповерхівок. Після війни і деокупації, коли тимчасові мешканці покинуть ці будинки та повернуться у свої домівки, звільнені квартири переселенців дістануться іншим громадянам.

Що та як будуватимуть, і кому дістануться квартири переселенців після війни, поділився заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко на зустрічі з послом Фінляндії в Україні Пяйві Лайне.

Отже, за словами українського чиновника, житло для переселенців будуватимуть у 16 областях в центрі та на заході України. Вже розроблена остаточна документація будівництва і складений його приблизний кошторис. Тобто, уже все готове для запуску самого процесу.

Архітектори розробили типовий проект такого житла

Будинки для ВПО матимуть по п'ять поверхів. В кожній області збудують по 2 тисячі квартир. Загалом вийде понад 30 тисяч нових помешкань. Цей план мають намір втілити за 5-6 місяців.

Собівартість квадратного метра такого житла буде доволі невисока: близько 700-800 доларів. Причому в цій сумі вже враховані не лише голі стіни, а повністю зроблена квартира "під ключ", до того ж із необхідним набором меблів і побутових приладів.

Переселенцям не даватимуть ці квартири назавжди

Ці квартири не підлягатимуть приватизації, а будуть надані переселенцям у тимчасове користування. Після деокупації території, на якій раніше проживали ВПО, та закінчення війни, люди зможуть повернутись у свої рідні домівки. А квартири переселенців, які вони звільнять, віддадуть військовим, поліцейським і медикам.

Нагадаємо, крім того у кількох регіонах України планують збудувати модульне житло для переселенців. Щоправда, на будівництво модульних містечок піде до року. Отже заселитись у них можна буде, в кращому випадку, аж навесні.