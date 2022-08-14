Квартири переселенців: стало відомо, кому їх віддадуть після війни

В Україні мають намір збудувати за півроку понад 30 тисяч квартир для переселенців. Житло для ВПО будуватимуть у вигляді типових п'ятиповерхівок. Після війни і деокупації, коли тимчасові мешканці покинуть ці будинки та повернуться у свої домівки, звільнені квартири переселенців дістануться іншим громадянам.

Стало відомо, кому дістануться квартири переселенців, що звільняться після війни

Що та як будуватимуть, і кому дістануться квартири переселенців після війни, поділився заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко на зустрічі з послом Фінляндії в Україні Пяйві Лайне.

Отже, за словами українського чиновника, житло для переселенців будуватимуть у 16 областях в центрі та на заході України. Вже розроблена остаточна документація будівництва і складений його приблизний кошторис. Тобто, уже все готове для запуску самого процесу.

Стало відомо, кому дістануться квартири переселенців, що звільняться після війни

Архітектори розробили типовий проект такого житла

Будинки для ВПО матимуть по п'ять поверхів. В кожній області збудують по 2 тисячі квартир. Загалом вийде понад 30 тисяч нових помешкань. Цей план мають намір втілити за 5-6 місяців.

Собівартість квадратного метра такого житла буде доволі невисока: близько 700-800 доларів. Причому в цій сумі вже враховані не лише голі стіни, а повністю зроблена квартира "під ключ", до того ж із необхідним набором меблів і побутових приладів.

Переселенцям не даватимуть ці квартири назавжди

Ці квартири не підлягатимуть приватизації, а будуть надані переселенцям у тимчасове користування. Після деокупації території, на якій раніше проживали ВПО, та закінчення війни, люди зможуть повернутись у свої рідні домівки. А квартири переселенців, які вони звільнять, віддадуть військовим, поліцейським і медикам.

Нагадаємо, крім того у кількох регіонах України планують збудувати модульне житло для переселенців. Щоправда, на будівництво модульних містечок піде до року. Отже заселитись у них можна буде, в кращому випадку, аж навесні.


Марченко Любов, Тудей





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