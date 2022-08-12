Кавуни, дині, виноград та яблука: скільки коштують фрукти в середині серпня

В Україні змінилася вартість сезонних фруктів. Стало відомо, скільки коштують кавуни, дині, виноград та яблука в середині серпня.

Кавуни, дині, виноград та яблука: скільки коштують фрукти в середині серпня

Великі українські супермаркети оновили ціни на затребувані товари. Відповідні дані подано на сайті zakaz.ua.

Кавуни зараз продаються в магазинах за 35,95 грн/кг. Ягоду без насіння можна купити по 49,95 грн/кг. У торговельній мережі Варус та Ашан вони продаються по 31,90 грн/кг.

Довгий кавун у Варусі пропонують по 33,90 грн/кг. В Ашані такий фрукт коштуватиме 40,90 грн/кг, а сорт "Вогник" – 38,90 грн/кг.

Диня в Ашані досить дорога - по 91 грн/кг. У мережі Варус її пропонують дешевше - по 59,90 грн/кг.

Середня ціна на виноград змінилася із 147,68 до 139,45 грн/кг. У мережі Новус його реалізують по 99 грн/кг, а Метро доведеться заплатити 179 грн/кг.

Яблука помітно подорожчали порівняно з минулим місяцем. Кілограм у середньому коштуватиме 18,67 грн(у липні - 22,96 грн). Зокрема яблука сорту "Айдаред" подорожчали на 50 копійок – до 11,80 грн/кг.

Кавуни, дині, виноград та яблука: скільки коштують фрукти в середині серпня

Також стало відомо, скільки в супермаркетах коштують цукор та борошно. Кілограм борошна ТМ "Хуторок" обійдеться в 23,88 грн/кг. Два кілограми цього товару коштуватимуть 40,46 грн/кг.

Цукор подорожчав із 30,42 до 31,23 грн/кг. Економічна упаковка в 3 кг коштуватиме 93,70 грн (проти 91,32 грн минулого місяця).

Нагадаємо, як приготувати смачне фруктове морозиво – низькокалорійний десерт буде готовий за п'ять хвилин.


Ловіцька Леся, Тудей





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