Валюта чи нерухомість: куди українцям вкласти гроші, щоб врятувати їх від інфляції

Українська економіка з об'єктивних причин перебуває в поганому стані. Інфляція наступного року може становити 20,7%. Очікується зростання курсу долара, який у 2023 році може подорожчати до 45 грн. Експерти розповіли, куди вкладати гроші, щоб врятувати їх від знецінення.

Не тільки валюта: куди українцям вкласти гроші, щоб врятувати їх від інфляції

Криза зберігатиметься як мінімум два наступні роки. У прогнозах Нацбанку та уряду подані негативні оцінки поточної ситуації. Повномасштабна війна вкрай негативно впливає на добробут українців, багато з яких втратили роботу.

В країні очікується зростання цін на продукти – на 31%. Найбільше подорожчають м'ясо, крупи, овочі та фрукти. Пенсіонери опиняться за межею бідності. Купівельна спроможність більшості жителів виплат знизиться – їм буде дуже складно працевлаштуватися.

Економісти розказали українцям, як зберегти свої кошти. Їм порадили зберігати заощадження в рівних частинах в доларах, євро та гривні. Аналітики закликали людей не залишати гроші під подушкою, оскільки через інфляцію вони знецінюються. Потрібно берегти їх на депозитах у банках.

Голова Комітету економістів України Андрія Новак повідомив, що заощадження у гривнях дадуть вищий банківський відсоток. А ось в іноземній валюті він буде нижчим. При цьому вкладники будуть захищені від курсових коливань, девальвації чи ревальвації. Так кошти українців будуть максимально захищені.

Не тільки валюта: куди українцям вкласти гроші, щоб врятувати їх від інфляції

Експерт порекомендував за наявності більш значних сум, купувати земельні ділянки та нерухомість. На них виставлені мінімальні ціни – багато об'єктів продаються за собівартістю.

"Після завершення війни, безумовно, нашою перемогою, всі активи в Україні будуть досить швидко ростимуть в ціні. Тобто у будь-якому випадку не програєте, звичайно, за наявності такої можливості. Для придбання нерухомості треба більші суми, а для земельної ділянки в 5-6 соток - менші", - цитують Новака "Факти".

Нагадаємо, що в Україні з початку повномасштабної війни збанкрутував уже другий банк.


Ловіцька Леся, Тудей





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