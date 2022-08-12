Валюта чи нерухомість: куди українцям вкласти гроші, щоб врятувати їх від інфляції

Українська економіка з об'єктивних причин перебуває в поганому стані. Інфляція наступного року може становити 20,7%. Очікується зростання курсу долара, який у 2023 році може подорожчати до 45 грн. Експерти розповіли, куди вкладати гроші, щоб врятувати їх від знецінення.

Криза зберігатиметься як мінімум два наступні роки. У прогнозах Нацбанку та уряду подані негативні оцінки поточної ситуації. Повномасштабна війна вкрай негативно впливає на добробут українців, багато з яких втратили роботу.

В країні очікується зростання цін на продукти – на 31%. Найбільше подорожчають м'ясо, крупи, овочі та фрукти. Пенсіонери опиняться за межею бідності. Купівельна спроможність більшості жителів виплат знизиться – їм буде дуже складно працевлаштуватися.

Економісти розказали українцям, як зберегти свої кошти. Їм порадили зберігати заощадження в рівних частинах в доларах, євро та гривні. Аналітики закликали людей не залишати гроші під подушкою, оскільки через інфляцію вони знецінюються. Потрібно берегти їх на депозитах у банках.

Голова Комітету економістів України Андрія Новак повідомив, що заощадження у гривнях дадуть вищий банківський відсоток. А ось в іноземній валюті він буде нижчим. При цьому вкладники будуть захищені від курсових коливань, девальвації чи ревальвації. Так кошти українців будуть максимально захищені.

Експерт порекомендував за наявності більш значних сум, купувати земельні ділянки та нерухомість. На них виставлені мінімальні ціни – багато об'єктів продаються за собівартістю.

"Після завершення війни, безумовно, нашою перемогою, всі активи в Україні будуть досить швидко ростимуть в ціні. Тобто у будь-якому випадку не програєте, звичайно, за наявності такої можливості. Для придбання нерухомості треба більші суми, а для земельної ділянки в 5-6 соток - менші", - цитують Новака "Факти".

Нагадаємо, що в Україні з початку повномасштабної війни збанкрутував уже другий банк.