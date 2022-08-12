У Польщі найнижче безробіття за останні 32 роки: скільки українських біженців працевлаштували

З початку повномасштабної війни Росії проти України та масової міграції біженців до країн ЄС у Польщі працевлаштувалися 372 тисячі українських біженців.

Найбільше з них працюють у наступних воєводствах: у Мазовецькому (82,8 тис.), Нижньосилезькому (39,5 тис.), Лодзьському (36,4 тис.), Великопольському (34,5 тис.). Про це повідомляє аналітичний центр міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal із посиланням на Міністерство сім'ї та соціальної політики Республіки Польща.

Генеральний директор Gremi Personal Томаш Богдевич зазначає, що порівняно з 2021 роком попит на вакансії в агентстві з боку поляків збільшився на 9%, у тому числі й на ті позиції, які традиційно займали працівники з України.

Цьому зростанню кілька пояснень: перше: подорожчання життя у Польщі, висока інфляція (за прогнозом Єврокомісії річна інфляція у Польщі становитиме 12,2%) та зростання ставок за іпотекою.

Богдевич також зазначив, що поляки починають освоювати професії, на які раніше майже не звертали уваги. Їх почала цікавити, наприклад, робота в харчовій промисловості та в логістиці.

Певний парадокс полягає в тому, що за різних викликів для економіки рівень безробіття зазвичай зростає, але зараз натомість ми бачимо зворотний процес — рівень безробіття рекордно скорочується”, — наголосив Богдевич.