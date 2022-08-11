Дефіцит газу для опалення житла: у Міненерго спрогнозували ситуацію в зимовий період

Майбутній опалювальний сезон буде найскладнішим в історії України. Дефіцит газу пов'язаний з війною та відсутністю енергоносіїв, які раніше закуповувалися у Росії.

У Міненерго спрогнозували ситуацію, яка очікується взимку. Радник міністра енергетики України, юрист Лана Зеркаль поспішила заспокоїти співвітчизників. Вона вважає, що дефіцит газу не вплине на мешканців нашої країни. Палива має вистачити для побутового споживання.

"Я не можу сказати, щоб у нас не вистачало газу навіть для центрального опалення", - зазначила дипломат.

Дзеркаль проаналізувала виробництво хімічних добрив, яке використовує газ як сировину. Наразі спостерігається надлишок добрив, тому для цієї галузі обмеження у споживанні газу не буде критичним. Експерт вважає, що потрібно зробити висновки, де споживання газу гостро необхідне, а де – ні.

Аналітик навела приклад європейців, які свідомо йдуть на економію. Вони роблять все можливе, аби домогосподарства витрачали мінімум газу. Наприклад, в Угорщині для мешканців визначили обсяги споживання, які краще не перевищувати.

"Вони визначили так звані "полички", що до такого споживання вартість газу - одна, а якщо ви хочете більше, то ваша вартість газу збільшується на порядки", - зазначила Лана Зеркаль.

Юрист нагадала, що Верховна Рада заборонила підвищувати ціни на газ та інші комунальні послуги під час війни. Україна платить за пальне менше, ніж уся Європа.

"Ми справді вдячні, як споживачі, уряду та парламенту, що нам залишають такі ціни. Але при цьому нам потрібно усвідомлювати, що ми все одно маємо зменшувати використання газу в побуті та економити, бо це зараз важливо з погляду не лише проходження зими", а й у принципі зміни ставлення до енергоносіїв", - цитує Зеркаль НВ.

Раніше Нафтогаз повідомив, кому та за які послуги слід перерахувати гроші за газ.