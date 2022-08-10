Маск продав акції Tesla майже на $7 мільярдів

Американський мільярдер Ілон Маск продав акції виробника електромобілів Tesla на $6,9 млрд. Про це пише Forbes з посиланням на Bloomberg . Так він готується до можливого завершення поглинання соцмережі Twitter за $44 млрд.

Фото: forklog.io

Що відомо

Голова Tesla продав близько 7,92 млн акцій 5 серпня на загальну суму $6,88 млрд.

У серії нічних твітів Маск пояснив, що хоче запобігти екстреному продажу акцій, якщо буде змушений завершити поглинання Twitter .

Бізнесмен також наголосив, що якщо угода щодо Twitter зірветься, то він викупить акції Tesla назад.

Чотири місяці тому після продажу акцій на $8,5 млрд Маск заявив, що більше не планує їх продажу. Відтоді акції Tesla відскочили від низьких значень, які спровокував розпродаж.

Передісторія

Уперше Ілон Маск офіційно запропонував купити Twitter у квітні. Спочатку в соцмережі відмовлялися, потім погодилися, але у травні мільярдер тимчасово зупинив поглинання, а згодом остаточно відмовився від купівлі, що обвалило акції соцмережі. Проте мільярдеру загрожує суд. Маск відмовився від угоди під приводом, що Twitter не надав йому даних для незалежного оцінювання кількості ботів та спам-акаунтів у соцмережі.