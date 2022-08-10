Росія втричі збільшила профіцит поточного рахунку, незважаючи на санкції

Попри накладені на Росію санкції за її вторгнення в Україну, держава-агресор наростила профіцит поточного рахунку втричі у річному вимірі - до $166,6 млрд. Про це свідчать попередні дані , опубліковані ЦБ РФ .

Фото: financemagnates.com

У січні-липні 2022 року профіцит поточного рахунку становив $166,6 млрд, що більш ніж утричі вище за показник відповідного періоду 2021 року ($50,2 млрд).

Причина зростання

Причина полягає в тому, що надходження від експорту до Росії суттєво зросли внаслідок рекордних цін на енергоносії та відсутності санкцій на російський газ чи нафту. Зазначимо, що нафтове ембарго, запроваджене ЄС у шостому пакеті санкцій, починає діяти у лютому 2023 року.

З іншого боку, імпорт у РФ у результаті санкцій також суттєво впав, що призвело до збільшення профіциту.

При цьому сумарний дефіцит інших компонентів поточного рахунку платіжного балансу зберігся на рівні попереднього року.

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