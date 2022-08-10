Росія втричі збільшила профіцит поточного рахунку, незважаючи на санкції

Попри накладені на Росію санкції за її вторгнення в Україну, держава-агресор наростила профіцит поточного рахунку втричі у річному вимірі - до $166,6 млрд. Про це свідчать попередні дані, опубліковані ЦБ РФ.

Росія втричі збільшила профіцит поточного рахунку, незважаючи на санкції
Фото: financemagnates.com

У січні-липні 2022 року профіцит поточного рахунку становив $166,6 млрд, що більш ніж утричі вище за показник відповідного періоду 2021 року ($50,2 млрд).

Причина зростання

Причина полягає в тому, що надходження від експорту до Росії суттєво зросли внаслідок рекордних цін на енергоносії та відсутності санкцій на російський газ чи нафту. Зазначимо, що нафтове ембарго, запроваджене ЄС у шостому пакеті санкцій, починає діяти у лютому 2023 року.

З іншого боку, імпорт у РФ у результаті санкцій також суттєво впав, що призвело до збільшення профіциту.

При цьому сумарний дефіцит інших компонентів поточного рахунку платіжного балансу зберігся на рівні попереднього року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав про те, що Центробанк Р Ф підвищив прогноз щодо відтоку капіталу з Росії у 2022 році до $246 млрд із $151 млрд.





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