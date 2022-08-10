Виплати за ОВДП на 40,4 мільярда вищі від залучень на аукціонах — НБУ

Обсяг сплачених урядом коштів за погашеннями внутрішніх боргових інструментів на 40?372,9 млн грн перевищує обсяг залучених коштів до державного бюджету на аукціонах із продажу ОВДП. Про це свідчать дані депозитарію НБУ.

Фото: flickr.com

Погашення ОВДП

Зокрема, з 24 лютого до 7 серпня 2022 року уряд спрямував на погашення внутрішніх державних облігацій 124?997,2 млн грн, $1?539,4 млн та 168,0 млн євро, а залучив від розміщення нових внутрішніх боргових інструментів на аукціонах — 95?168,9 млн грн, $908,7 млн та 383,5 млн євро.

Починаючи з квітня, обсяг отриманих урядом коштів на аукціонах із продажу ОВДП був нижчим за суму погашень за відповідними інструментами.

Зокрема:

у квітні від'ємне сальдо внутрішніх боргових операцій уряду становило 2?850,5 млн грн;

у травні — 411,0 млн грн;

у червні — 20?997,2 млн грн;

у липні — 17?095,7 млн грн;

з початку серпня — 9?683,5 млн грн.

Упродовж минулого тижня дохідність за ОВДП, що розміщуються на аукціонах, не змінювалася.

Ставки по ОВДП

Загалом упродовж дії воєнного стану Міністерство фінансів підвищило ставки за гривневими ОВДП, що розміщуються на 12 та 14 місяців (до 14,0% та 16,0% річних відповідно), а також ставки за доларовими ОВДП, що розміщуються на 3, 6 та 12 місяців (до 3,5%, 4,0% та 4,5% річних).

Натомість дохідність за короткими гривневими ОВДП не змінювалася з початку повномасштабної війни та становила від 9,5% до 10% річних, як і за військовими ОВДП, номінованими у євро (2,5% річних для усіх термінів погашення).

Військові облігації

Станом на 8 серпня 2022 року найбільший портфель відповідних цінних паперів традиційно утримують банки — первинні дилери.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій, сконцентрований громадянами та бізнесом України. Він становить:

12?880,8 млн грн (14,9% від загального обсягу придбаних військових ОВДП, номінованих у гривні);

$172,4 млн (20,0% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США);

138,7 млн євро (49,3% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро).

У власності нерезидентів перебуває військових облігацій на понад 1?621,8 млн грн та $2 млн.