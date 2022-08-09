Норвегія планує обмежити експорт електроенергії, щоб уникнути дефіциту — Bloomberg

Уряд країни розглядає механізм обмежень, аби зберегти стабільність на внутрішньому ринку, інформує ZN.ua.

Норвегія планує обмежити експорт електроенергії, щоб уникнути дефіциту — Bloomberg
© Depositphotos / carloscastilla

Норвегія готується обмежити експорт електроенергії, і це є першою ознакою випробувань, з якими зіткнеться транскордонна солідарність Європи цієї зими на тлі енергетичної кризи, пише Bloomberg.

Міністр енергетики Тер’є Асланд заявив у понеділок, що коли рівень температури впаде нижче за середній сезонний, заповнення резервуарів матиме пріоритет над виробництвом електроенергії.

Норвегія є одним із найбільших європейських експортерів і продає сусідам близько п’ятої частини виробленої електроенергії. Між тим, низький рівень води на півдні Норвегії означає, що уряду слід діяти уже зараз, аби запобігти внутрішньому дефіциту цієї зими.

«На практиці це передбачатиме механізми контролю, які обмежують можливість експорту у разі низького наповнення водосховищ», — повідомив міністр під час брифінгу для лідерів парламентських партій. Цього тижня міністерство працюватиме над тим, щоб закласти підвалини для того, щоб цей механізм міг бути запущений якомога швидше.

Оскільки енергетична криза в Європі загострюється, будь-які обмеження стануть ще одним ударом для країн континенту, які покладаються на дешеву норвезьку гідроелектроенергію. Однією з країн, які найбільше залежать від норвезького експорту, є Велика Британія.

Будь-які обмеження можуть призвести до підвищення і без того високих цін і змусити британську комунальну компанію з виробництва електроенергії та газу National Grid Plc використовувати свій стратегічний резерв вугільної генерації, йдеться в записці Aurora Energy Research.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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