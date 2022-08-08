Ціни на яблука продовжують падати: літні сорти йдуть майже задарма

На ринку стрімко падають ціни на яблука літніх сортів. Фермери вже продають їх приблизно на третину дешевше, ніж торік. Та кажуть, що й теперішні ціни доведеться знижувати. Садівники бояться, що цьогорічний сезон може виявитись для них повністю провальним.

Про те, що відбувається на ринку яблук, повідомляє EastFruit.

На ринку ще повно польських минулорічних яблук. Вони також недорогі, і тому покупці їх беруть. Втім, зараз великого попиту на яблука взагалі немає, адже в Україні якраз у розпалі сезон літніх ягід і фруктів. Тому яблука беруть не так активно, як, наприклад, узимку. А вітчизняні ранні яблука взагалі зараз не користуються попитом.

Лише за минулий тиждень ціни на яблука літніх сортів знизились на 31%, кажуть фермери. На сьогодні виробники змушені їх віддавати за мінімальними цінами: яблука йдуть за 7-10 гривень. Але й за такі гроші їх купують досить мляво. Не виявляють цікавості до українських яблук і компанії, що відправляють вітчизняні товари на експорт.

Вже зараз ціни на яблука літніх сортів приблизно на 33% нижчі, ніж на початку минулорічного серпня. І навряд чи цю тенденцію вдасться переламати, кажуть експерти. Цьогоріч яблука в Україні вродили непогано, і дефіциту цих фруктів на ринку точно не буде.

А вже навіть за теперішніми цінами фермери продають вирощене собі на збиток. Якщо ситуація повториться і з пізніми сортами яблук, то 2022 рік може виявитись для садівників провальним. А отже, в подальшому вони можуть скоротити площі яблучних насаджень і занедбати садівництво.

Нагадаємо, цьогоріч також виявились набагато нижчими за минулорічні і ціни на лохину.