Ціни на яблука продовжують падати: літні сорти йдуть майже задарма

На ринку стрімко падають ціни на яблука літніх сортів. Фермери вже продають їх приблизно на третину дешевше, ніж торік. Та кажуть, що й теперішні ціни доведеться знижувати. Садівники бояться, що цьогорічний сезон може виявитись для них повністю провальним.

На ринку впали ціни на яблука: літні сорти йдуть дешевше за 10 гривень

Про те, що відбувається на ринку яблук, повідомляє EastFruit.

На ринку ще повно польських минулорічних яблук. Вони також недорогі, і тому покупці їх беруть. Втім, зараз великого попиту на яблука взагалі немає, адже в Україні якраз у розпалі сезон літніх ягід і фруктів. Тому яблука беруть не так активно, як, наприклад, узимку. А вітчизняні ранні яблука взагалі зараз не користуються попитом.

На ринку впали ціни на яблука: літні сорти йдуть дешевше за 10 гривень

Лише за минулий тиждень ціни на яблука літніх сортів знизились на 31%, кажуть фермери. На сьогодні виробники змушені їх віддавати за мінімальними цінами: яблука йдуть за 7-10 гривень. Але й за такі гроші їх купують досить мляво. Не виявляють цікавості до українських яблук і компанії, що відправляють вітчизняні товари на експорт.

Вже зараз ціни на яблука літніх сортів приблизно на 33% нижчі, ніж на початку минулорічного серпня. І навряд чи цю тенденцію вдасться переламати, кажуть експерти. Цьогоріч яблука в Україні вродили непогано, і дефіциту цих фруктів на ринку точно не буде.

А вже навіть за теперішніми цінами фермери продають вирощене собі на збиток. Якщо ситуація повториться і з пізніми сортами яблук, то 2022 рік може виявитись для садівників провальним. А отже, в подальшому вони можуть скоротити площі яблучних насаджень і занедбати садівництво.

Нагадаємо, цьогоріч також виявились набагато нижчими за минулорічні і ціни на лохину.


Марченко Любов, Тудей





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