Українцям удвічі збільшать розмір компенсації за розміщення переселенців

Українцям, які дали притулок у себе переселенцям з інших регіонів, з червня почали виплачувати щомісячні компенсації у розмірі 450 гривень. Із початком опалювального сезону ця сума збільшиться вдвічі – до 900 гривень. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Українцям удвічі збільшать розмір компенсації за розміщення переселенців: скільки отримуватимуть власники житла

За його словами, на сьогоднішній день кошти на програму допомоги переселенцям виділяє не лише Україна, а й міжнародні партнери.

Власники житла, які дали притулок у себе вимушених переселенців, можуть розраховувати на щомісячну компенсацію 450 гривень за умови, що ВПО проживають у них безкоштовно, і по квартирі немає заборгованості за комунальні послуги.

На сьогоднішній день сума компенсації за розміщення переселенців складає 450 гривень на одну особу. Оскільки в опалювальний сезон витрати на комуналку збільшуватимуться, то держава планує збільшити виплати українців, які притулили у себе вимушених переселенців, до 900 гривень.

Українцям удвічі збільшать розмір компенсації за розміщення переселенців: скільки отримуватимуть власники житла
Нагадаємо, щоб отримати компенсацію за тимчасових переселенців, власнику житла необхідно зареєструвати свою квартиру або будинок на сайті "Прихисток", і не пізніше ніж наступного дня подати заяву до органів місцевого самоврядування (виконавчого комітету), вказавши ім'я та по батькові кожного з розміщених осіб та додавши копії документів, що засвідчують їх особи.

Після розміщення вимушених переселенців громадянам необхідно подати заяву до органів місцевого самоврядування, після чого компенсації автоматично зараховуватимуться на банківську картку щомісяця до 20-го числа.

Раніше повідомлялося, яка компенсація при звільненні працівника має бути виплачена роботодавцем під час війни.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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