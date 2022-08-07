Українцям удвічі збільшать розмір компенсації за розміщення переселенців
Українцям, які дали притулок у себе переселенцям з інших регіонів, з червня почали виплачувати щомісячні компенсації у розмірі 450 гривень. Із початком опалювального сезону ця сума збільшиться вдвічі – до 900 гривень. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.
За його словами, на сьогоднішній день кошти на програму допомоги переселенцям виділяє не лише Україна, а й міжнародні партнери.
Власники житла, які дали притулок у себе вимушених переселенців, можуть розраховувати на щомісячну компенсацію 450 гривень за умови, що ВПО проживають у них безкоштовно, і по квартирі немає заборгованості за комунальні послуги.
На сьогоднішній день сума компенсації за розміщення переселенців складає 450 гривень на одну особу. Оскільки в опалювальний сезон витрати на комуналку збільшуватимуться, то держава планує збільшити виплати українців, які притулили у себе вимушених переселенців, до 900 гривень.
Після розміщення вимушених переселенців громадянам необхідно подати заяву до органів місцевого самоврядування, після чого компенсації автоматично зараховуватимуться на банківську картку щомісяця до 20-го числа.
Раніше повідомлялося, яка компенсація при звільненні працівника має бути виплачена роботодавцем під час війни.