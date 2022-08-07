У НБУ розповіли, де українці можуть купити безготівковий долар за 36,6 грн

Українці можуть купити в банках безготівковий долар за офіційним курсом, зафіксованим НБУ на рівні 36,6 грн/долар. Однак це можна зробити лише в деяких фінустановах. До того ж, встановлено ліміти на суму купівлі валюти. Про це розповів заступник голови Ради НБУ Василь Фурман.

У НБУ розповіли, де українці можуть купити безготівковий долар за 36,6 грн

За словами фінансиста, макроекономічних підстав для того, щоб гривня послаблювалася, наразі немає. Національний банк повністю контролює ситуацію. А отже фіксований курс долара НБУ незабаром може взагалі скасувати.

На сьогоднішній день у банках продається готівковий долар, курс якого вищий за 36,6 грн. Купити можна і безготівковий долар у межах до 50 тис. грн, але не всі банки проводять такі операції, бо це залежить від стратегії того чи іншого банку, зазначили у НБУ.

Експерт навів деяку статистику. Якщо порівнювати в абсолютних цифрах, то на безготівковому ринку вдень купується/продається понад $300 мільйонів, а на готівковому - приблизно $50 мільйонів.

У НБУ розповіли, де українці можуть купити безготівковий долар за 36,6 грн
У неділю, 7 серпня, середній курс долара в касах банків становить 38,6 грн за долар у покупці, а продають американську валюту банки за курсом 39,85 грн/долар. В обмінниках курс вищий - 39,2 грн/долар та 39,6 грн/долар відповідно.

Нагадаємо, з 21 липня НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит терміном від трьох календарних місяців у межах щомісячного ліміту 50 000 грн. Ця послуга доступна клієнтам monobank, Укрексімбанку, А-Банку та ОТП банку. Курс валют потрібно перевірити у мобільному банкінгу даних фінустанов.

Раніше експерти фінансового ринку прогнозували, що фіксований офіційний курс гривні Нацбанк може скасувати вже восени.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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