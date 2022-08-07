У НБУ розповіли, де українці можуть купити безготівковий долар за 36,6 грн

Українці можуть купити в банках безготівковий долар за офіційним курсом, зафіксованим НБУ на рівні 36,6 грн/долар. Однак це можна зробити лише в деяких фінустановах. До того ж, встановлено ліміти на суму купівлі валюти. Про це розповів заступник голови Ради НБУ Василь Фурман.

За словами фінансиста, макроекономічних підстав для того, щоб гривня послаблювалася, наразі немає. Національний банк повністю контролює ситуацію. А отже фіксований курс долара НБУ незабаром може взагалі скасувати.

На сьогоднішній день у банках продається готівковий долар, курс якого вищий за 36,6 грн. Купити можна і безготівковий долар у межах до 50 тис. грн, але не всі банки проводять такі операції, бо це залежить від стратегії того чи іншого банку, зазначили у НБУ.

Експерт навів деяку статистику. Якщо порівнювати в абсолютних цифрах, то на безготівковому ринку вдень купується/продається понад $300 мільйонів, а на готівковому - приблизно $50 мільйонів.

У неділю, 7 серпня, середній курс долара в касах банків становить 38,6 грн за долар у покупці, а продають американську валюту банки за курсом 39,85 грн/долар. В обмінниках курс вищий - 39,2 грн/долар та 39,6 грн/долар відповідно.

Нагадаємо, з 21 липня НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит терміном від трьох календарних місяців у межах щомісячного ліміту 50 000 грн. Ця послуга доступна клієнтам monobank, Укрексімбанку, А-Банку та ОТП банку. Курс валют потрібно перевірити у мобільному банкінгу даних фінустанов.

Раніше експерти фінансового ринку прогнозували, що фіксований офіційний курс гривні Нацбанк може скасувати вже восени.