Штраф до 65 тисяч гривень: як саме і за що каратимуть роботодавців

Кабінет Міністрів України затвердив порядок сплати штрафів за порушення вимог до реклами послуг із працевлаштування.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Міністерство економіки, йдеться про недотримання заборони про згадування у рекламі про вакансії таких умов, як раса, колір шкіри, вік, стать, політичні, релігійні та інші переконання або інші ознаки, не пов’язані з характером роботи або умовами її виконання.

Підкреслюється, що у разі порушення цієї вимоги передбачений штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати. Тобто, доведеться заплатити 65 тисяч гривень.

Крім того, в Мінекономіки пояснили, за яким алгоритмом будуть стягувати кошти з рекламодавця.

«Державна служба України з питань праці готує розпорядчий документ про накладення штрафу на підставі акту перевірки та надсилає його рекламодавцю. Санкція сплачується рекламодавцем у державний бюджет за місцем його реєстрації протягом 15 днів з дня отримання документу від Держпраці», - повідомили в Міністерстві.

Зазначається, що штраф можна буде оскаржити. Для цього порушнику потрібно буде звернутись до Держпраці або суду.

Додамо, що тим часом у Державному центрі зайнятості розповіли, які спеціалісти наразі найшвидше знаходять роботу, а кому знадобиться більше часу і терпіння.

Так, найшвидше знаходять роботу ті, хто володіють інструментами та мають навички управління або ремонту транспортних засобів. Тобто, мова йде про представників робітничих професій.

Таким чином, громадяни, які володіють інструментами чи працюють у торгівлі чи фармакології можуть знайти швидше, ніж представники "білих комірців".

Згідно з офіційними даними, Служба зайнятості наразі має одну-третину вакансій від роботодавців від довоєнного рівня - 24 тисячі у порівнянні з 70 тисячами.

У Нацбанку запевнили, що з відновленням економіки та пожвавленням попиту на робочу силу номінальні зарплати швидко зростатимуть і перевищать довоєнний рівень вже у 2023 році.

«Утім, з урахуванням інфляційних процесів реальні зарплати наприкінці 2024 року все ще будуть нижчими за довоєнний рівень», - йшлось у звіті.