Долар опустився нижче за 40 гривень: який курс валют увечері 5 серпня

В Україні долар почав різко дорожчати після рішення Національного банку про підвищення офіційного курсу. Тим не менш, у п'ятницю, 5 серпня, "американець" опустився нижче за 40 гривень.

Про це повідомляє "Апостроф", посилаючись на "Курс України", інформує Апостроф.

У п'ятницю ввечері середній курс долара на валютному аукціоні просів у порівнянні з денними показниками на 9 копійок і становить 39,7 грн/$. У четвер, 4 серпня, долар у середньому по країні коштував 39,9 грн.

У свою чергу євро подешевшав за день у продажу на 10 копійок і його курс становив 40,22 грн за одного "європейця", а в купівлі – на 15 копійок, тут курс становив 39,61 грн/€.

У столичних банках долари можна було купити за таким курсом:

Євровалюта у Приватбанку, Ощадбанку, Укргазбанку та Альфа-Банку у п'ятницю продавалася по 40 гривень за євро.


Інна Погрібна, Апостроф





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