ПриватБанк змінив картковий курс долара и євро: скільки коштує валюта напередодні вихідних

ПриватБанк 5 серпня знизив курс долара до 39,10 грн/дол, тоді як євро щодо гривні подорожчав за добу на 45 копійок – до 40,00 грн/євро.

ПриватБанк змінив картковий курс долара и євро: скільки коштує валюта напередодні вихідних

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,40 грн. за дол., євро – 38,50 грн за євро.

Картковий курс у додатку Приват24 на сьогоднішній день складає 36,56 грн/долар у купівлі та 37,03 грн/долар у продажу. Євро конвертується за курсом 37,2 та 37,73 грн відповідно.

Курс євро вперше за довгий час обійшов долар. Однак офіційний курс НБУ встановлено на рівні 37,21 грн/євро, що на 4 копійки нижче, ніж у попередній банківський день. Офіційний курс гривні до американського долара залишається фіксованим з 21 липня – 36,57 грн/долар.

ПриватБанк змінив картковий курс долара и євро: скільки коштує валюта напередодні вихідних
Нагадаємо, що наприкінці липня НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту населенню за її розміщення на депозиті від 3 місяців. На сьогоднішній день лише чотири банки надають таку послугу, і в двох з них (А-банк та monobank) можна відкрити депозит онлайн і без додаткової комісії за конвертацію валют.

У ПриватБанку ця послуга поки що недоступна. У контакт-центрі фінустанови повідомили, що поки що вивчають цю пропозицію НБУ. Поки що клієнти банку можуть придбати готівкову валюту у касах банку.

Раніше повідомляли, які умови купівлі валюти під депозит пропонує monobank.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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