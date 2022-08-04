WOG запровадила на АЗС послугу поповнення банківських карток

З 1 серпня клієнтам мережі АЗК WOG стала доступна нова послуга — можливість поповнити готівкою картку будь-якого банку України з платіжною системою Mastercard,Visa та «ПРОСТІР». Про це повідомляє пресслужба WOG у Facebook .

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оператору на касі необхідно повідомити, що ви бажаєте поповнити готівкою банківську картку;

далі потрібно назвати номер картки та перевірити на терміналі, чи правильно його ввів оператор;

після чого потрібно назвати суму поповнення та надати оператору кошти для зарахування на картку.

Поповнити банківську картку можна на всіх працюючих АЗК WOG.

Максимальна сума та комісія

Максимальна сума поповнення складає 5000 грн. Комісія — 5 грн.