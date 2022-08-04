WOG запровадила на АЗС послугу поповнення банківських карток

З 1 серпня клієнтам мережі АЗК WOG стала доступна нова послуга — можливість поповнити готівкою картку будь-якого банку України з платіжною системою Mastercard,Visa та «ПРОСТІР». Про це повідомляє пресслужба WOG у Facebook.

WOG запровадила на АЗС послугу поповнення банківських карток
Фото: pixabay.com
  • оператору на касі необхідно повідомити, що ви бажаєте поповнити готівкою банківську картку;
  • далі потрібно назвати номер картки та перевірити на терміналі, чи правильно його ввів оператор;
  • після чого потрібно назвати суму поповнення та надати оператору кошти для зарахування на картку.

Поповнити банківську картку можна на всіх працюючих АЗК WOG.

Максимальна сума та комісія

Максимальна сума поповнення складає 5000 грн. Комісія — 5 грн.





Интересные новости
Ціни на кавуни в Україні – нечувані, а в Херсоні віддають їх за гривнюЦіни на кавуни в Україні – нечувані, а в Херсоні віддають їх за гривню
Кабмін планує масово запустити приватизацію з 1 вересняКабмін планує масово запустити приватизацію з 1 вересня
Monobank змінить умови продажу валюти населеннюMonobank змінить умови продажу валюти населенню
Іпотека під 0%: хто може розраховувати на таку позикуІпотека під 0%: хто може розраховувати на таку позику
Курятина та свинина злетіли в ціні: яка вартість м'яса у супермаркетах на початку серпняКурятина та свинина злетіли в ціні: яка вартість м'яса у супермаркетах на початку серпня
Блок рекламы


Похожие новости
Швейцарія запровадила нові санкції проти РосіїШвейцарія запровадила нові санкції проти Росії
Канада запровадила додаткові санкції проти РосіїКанада запровадила додаткові санкції проти Росії
У соцмережах активізувалися шахраї, які намагаються отримати дані карток українцівУ соцмережах активізувалися шахраї, які намагаються отримати дані карток українців
ПриватБанк різко підвищив курс долара та євро: що змінилося для власників картокПриватБанк різко підвищив курс долара та євро: що змінилося для власників карток
Українські банки продовжили термін дії платіжних карток для біженців за кордономУкраїнські банки продовжили термін дії платіжних карток для біженців за кордоном
Мережа АТБ запустила безкоштовну послугу для переселенцівМережа АТБ запустила безкоштовну послугу для переселенців
У російському "Сбербанку" виколупують чіпи зі старих банківських карток і вставляють у новіУ російському "Сбербанку" виколупують чіпи зі старих банківських карток і вставляють у нові
У Києві в метро активізувалися шахраї та крадуть гроші з карток: у чому суть схемиУ Києві в метро активізувалися шахраї та крадуть гроші з карток: у чому суть схеми
Швейцарія запровадила додаткові санкції проти РФШвейцарія запровадила додаткові санкції проти РФ
Продаж квартир по довіреності: в Україні повернули затребувану послугуПродаж квартир по довіреності: в Україні повернули затребувану послугу
Последние новости
Подгружаем последние новости