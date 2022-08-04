Долар та євро в обмінниках впали нижче 40 гривень: за скільки продають валюту 4 серпня

Курс долара та євро в українських обмінниках 4 серпня подешевшали. Американську валюту можна продати за курсом 38,35 грн за долар, а євро – за 38,60 грн/євро.

У покупці гривня щодо євро зміцнилася на 1 грн – до 40,10 грн/євро, а курс гривні до долара у банківських обмінниках сьогодні зміцнився на 80 копійок – до 39,50 грн/дол.

Після рекордного стрибка валюти, пов'язаного з рішенням НБУ підвищити офіційний курс до 36,6 грн за долар, за останні шість днів готівковий долар на ринку зміцнився на 3 грн, або на 7,7% - з 42,2 до 39,2 грн/ долар.

За словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева, перший шок від переходу до нового фіксованого курсу пройшов. Незважаючи на тимчасову нестабільність курсу, в умовах війни Нацбанк утримує стабільність банківської системи та відносну валютну стійкість, у рамках якої офіційний курс не обвалився, а девальвував на 20%.

Багато експертів переконані, що курс долара та євро, які вже кілька місяців перебувають практично на одному рівні, поступово знижуватимуться до кінця року. Нацбанк у свою чергу не дає жодних прогнозів щодо курсу долара. І тим більше зараз, коли в країні триває війна, і панує повна невизначеність.

Раніше повідомлялося, що в Україні запровадять податок на обмін валюти під час війни.