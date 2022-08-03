Найвідоміший довгобуд Києва: суд "передумав" щодо підрядника Подільського мосту

Минулого тижня Подільський районний суд Києва скасував своє рішення як помилкове відносно арешту 100% корпоративних прав ТОВ "Еко-Буд-Трейд" (підрядник будівництва Подільського мосту в Києві). Про це повідомлено в ухвалі від 22 липня, опублікованій у судовому реєстрі.

Нагадаємо, що лідер серед київських довгобудів – Подільсько-Воскресенський мостовий перехід через річку Дніпро – з березня 2021 року фігурує в кримінальному провадженні про розтрату грошей. При цьому один із підозрюваних – директор компанії "Еко-Буд-Трейд", що у 2017 році виграла тендер на добудову мосту.

У червні 2022 року прокуратура звернулась до суду з проханням арештувати корпоративні права компанії, яку він очолює, – з наміром конфіскувати їх у випадку засудження директора.

Подільський суд задовольнив це клопотання, але уже через півтора місяця скасував своє рішення.

Арешт визнали необґрунтованим, тому що підозрюваний директор не є ані засновником, ані учасником, ані кінцевим бенефіціаром Еко-Буд-Трейду. А отже, конфіскувати корпоративні права компанії не можна буде, навіть якщо його визнають винним.