Найвідоміший довгобуд Києва: суд "передумав" щодо підрядника Подільського мосту

Суд визнали своє попереднє рішення необґрунтованим.

Найвідоміший довгобуд Києва: суд
© КМДА

Минулого тижня Подільський районний суд Києва скасував своє рішення як помилкове відносно арешту 100% корпоративних прав ТОВ "Еко-Буд-Трейд" (підрядник будівництва Подільського мосту в Києві). Про це повідомлено в ухвалі від 22 липня, опублікованій у судовому реєстрі.

Нагадаємо, що лідер серед київських довгобудів – Подільсько-Воскресенський мостовий перехід через річку Дніпро – з березня 2021 року фігурує в кримінальному провадженні про розтрату грошей. При цьому один із підозрюваних – директор компанії "Еко-Буд-Трейд", що у 2017 році виграла тендер на добудову мосту.

У червні 2022 року прокуратура звернулась до суду з проханням арештувати корпоративні права компанії, яку він очолює, – з наміром конфіскувати їх у випадку засудження директора.

Подільський суд задовольнив це клопотання, але уже через півтора місяця скасував своє рішення.

Арешт визнали необґрунтованим, тому що підозрюваний директор не є ані засновником, ані учасником, ані кінцевим бенефіціаром Еко-Буд-Трейду. А отже, конфіскувати корпоративні права компанії не можна буде, навіть якщо його визнають винним.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Ціни на кавуни в Україні – нечувані, а в Херсоні віддають їх за гривнюЦіни на кавуни в Україні – нечувані, а в Херсоні віддають їх за гривню
ПриватБанк, Ощадбанк і monobank оприлюднили свої депозитні ставки: куди українцям найвигідніше вкласти грошіПриватБанк, Ощадбанк і monobank оприлюднили свої депозитні ставки: куди українцям найвигідніше вкласти гроші
Monobank змінить умови продажу валюти населеннюMonobank змінить умови продажу валюти населенню
Іпотека під 0%: хто може розраховувати на таку позикуІпотека під 0%: хто може розраховувати на таку позику
Укрпошта допоможе отримати "єДопомогу" пенсіонерам, які не мають банківського рахункуУкрпошта допоможе отримати "єДопомогу" пенсіонерам, які не мають банківського рахунку
Блок рекламы


Похожие новости
Санкції проти Росії за війну в Україні: Мінфін Бельгія відзвітував щодо замороження активів РФСанкції проти Росії за війну в Україні: Мінфін Бельгія відзвітував щодо замороження активів РФ
На Закарпатті зняли обмеження щодо продажу алкоголю. Але купити його можуть не всіНа Закарпатті зняли обмеження щодо продажу алкоголю. Але купити його можуть не всі
Експерт зробив обнадійливий прогноз щодо курсу долара найближчим часомЕксперт зробив обнадійливий прогноз щодо курсу долара найближчим часом
Ціни на квартири на околицях Києва вже знижуватися не будутьЦіни на квартири на околицях Києва вже знижуватися не будуть
У МінАПК дали прогноз щодо дефіциту овочів та фруктівУ МінАПК дали прогноз щодо дефіциту овочів та фруктів
МВФ озвучив пріоритетний напрямок щодо УкраїниМВФ озвучив пріоритетний напрямок щодо України
Мінфін відзвітував про ситуацію щодо дефіциту держбюджетуМінфін відзвітував про ситуацію щодо дефіциту держбюджету
Ціни на квартири у новобудовах Києва зрослиЦіни на квартири у новобудовах Києва зросли
Україна направила розвідувальну інформацію щодо бізнесу, пов'язаного з РФ, ще чотирьом країнамУкраїна направила розвідувальну інформацію щодо бізнесу, пов'язаного з РФ, ще чотирьом країнам
Поліція наклала арешт на будівлю «Росатому» у центрі КиєваПоліція наклала арешт на будівлю «Росатому» у центрі Києва
Последние новости
Подгружаем последние новости