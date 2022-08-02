Єгипет продовжить купувати українську пшеницю

Інформація про розірвання Єгиптом контракту з Україною на постачання 240?000 тонн пшениці не відповідає дійсності. Про це повідомив віцепрезидент Торгово-промислової палати (ТПП) України Михайло Непран в ефірі Hromadske, пише «Інтерфакс-Україна».

Єгипет продовжить купувати українську пшеницю
Фото: eurointegration.com.ua

Що відомо про контракт

Контракт між Україною та Єгиптом буде переукладено через відсутність у ньому положень про дії сторін у разі настання форсмажорних обставин, якими стала блокада росіянами українських морпортів, зазначив Непран.

За його словами, українська сторона через блокаду портів не могла виконати контракт своєчасно, а в угоді не було передбачено пункту про існування форсмажору. В результаті Україна та Єгипет ухвалили рішення закрити цей контракт із нездійсненними умовами, і укласти нову угоду, за якою і буде здійснено закупівлю пшениці.

Читайте: Єгипет розірвав контракти на 240 тисяч тонн української пшениці — Reuters

Єгипетська сторона офіційно запевнила, що вона в жодному разі не відмовляється від співпраці з Україною, повідомив Непран з посиланням на посла України в Єгипті.

Він також зазначив, що українські зернотрейдери з економічної точки зору виграють. Контракт на постачання 240 тонн пшениці було підписано наприкінці 2021 року, а постачання мали відбутися у березні-квітні цього року. За цей час вартість зернових суттєво змінилася, що також буде відображено у новому контракті, додав представник ТПП.

Передісторія

У травні повідомлялося, що близько 300 000 тонн української пшениці, закупленої Каїром, застрягли в Україні. Зокрема, йшлося про те, що один вантаж застряг у порту, а ще чотири не встигли завантажити до початку бойових дій в Україні.

28 липня агентство Reuters повідомило про відмову Єгипту від контракту на купівлю 240?000 тонн пшениці з України, підписаного ще до повномасштабного російського вторгнення. Аналітики агентства уточнили, що натомість ця країна може закупити необхідну їй пшеницю в РФ.

Україна та РФ забезпечували понад 80% імпорту арабської республіки за попередні п?ять років. Єгипет також часто купує пшеницю у Румунії.

Нинішнього сезону на цю країну припадає понад 40% тендерних закупівель. Каїр також замовив один вантаж із агропродукцією з Франції. На уряд Єгипту припадає близько 40% закупівель пшениці в країні, решта закуповується приватним сектором.





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