Кабмін затвердив нові умови реструктуризації боргів «Нафтогазу»

Кабінет міністрів затвердив нові умови реструктуризації боргів НАК «Нафтогаз України» перед кредиторами. Про це йдеться у розпорядженні від 1 серпня 2022 року №?670-р.

Кабмін затвердив нові умови реструктуризації боргів «Нафтогазу»
Фото: slovoidilo.ua

Подробиці

Документом надається згода на угоди з Kondor Finance plc на суму, що перевищує 3 млрд грн, щодо зміни до кредитних договорів від 17 липня 2019 року та від 6 листопада 2019 року шляхом укладання додаткових договорів та/або викладу зазначених договорів у новій редакції. При цьому, нові умови не публікуються.

Нагадаємо

Кабмін затвердив ринкову вартість НАК «Нафтогаз України» на суму понад 300 млрд грн.

Раніше «Мінфін» писав про те, що НАК «Нафтогаз України» заявила, що знову проситиме власників єврооблігацій про відстрочку виплат.





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