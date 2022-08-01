Рецепт на антибіотики з 1 серпня: де і за яких умов можна отримати, і скільки він діє

З сьогоднішнього дня, 1 серпня, в Україні запроваджують електронні рецепти на антибіотики.

У МОЗ України, як пише Politeka.net, пояснили всі нюанси нового правила.

Так, електронний рецепт можна отримати безпосередньо на прийомі у лікаря. Зазначається, що технічна можливість виписки рецептів буде доступна як лікарям державних установ, так і приватним. Рецепт зможе виписати лікар будь-якого рівня медичної допомоги та спеціалізації – терапевт, хірург, стоматолог тощо.

«Головна умова – заклад та лікарі мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Якщо заклад, до якого ви звернулися, доки не працює з ЄСОЗ, лікар випише паперовий рецепт», - наголосили у МОЗ.

Необхідно пам'ятати, що купити антибіотик за рецептом можна буде протягом 30 днів з моменту його виписки.

«Пацієнт може самостійно ухвалити рішення про бренд лікарського засобу та частково погасити рецепт відповідно до свого бюджету. Функціонал електронного рецепту дозволяє зробити часткову відпустку ліків та розділити покупку на кілька разів. При цьому отримувати повторно рецепт у лікаря не потрібно», - пояснили у МОЗ.

Також стверджується, що пацієнт має бути зареєстровано в електронній системі охорони здоров'я. Це можна зробити двома способами: уклавши декларацію із сімейним лікарем або безпосередньо зареєструвавшись на прийомі у будь-якого лікаря.

На час перехідного періоду у віддалених регіонах та сільській місцевості, у разі відсутності лікарів та обмеженого доступу до медпослуг, фельдшери можуть зробити виписку рецептів на антибіотики. Також у відсутності аптеки роздрібна торгівля лікарськими засобами здійснюється у приміщеннях фельдшерських, фельдшерсько-акушерських пунктів сільських, дільничних лікарень, амбулаторій, амбулаторій загальної практики працівниками цих установ, які мають медичну освіту.

Крім того, в Міністерстві пояснили, чому було вирішено заборонити продаж антибіотиків без рецепта. Наголошується, що самопризначення та безконтрольний прийом антибіотиків може не тільки нашкодити здоров'ю людини, але й стимулює розвиток глобальної проблеми – антибіотикорезистентності, внаслідок якої бактерії набувають стійкості до лікування.

"Це може призвести до того, що інфекційні хвороби, які сьогодні швидко і без наслідків лікуються антибактеріальними препаратами, можуть виявитися смертельно небезпечними", - пояснюють у МОЗ.

Додамо, що Всесвітня організація охорони здоров'я також наголошує на тому, що стійкість до антибіотиків є сьогодні однією з найбільш серйозних загроз для здоров'я людства, продовольчої безпеки та розвитку.