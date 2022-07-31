У Польщі подорожчала оренда житла: скільки українським біженцям коштує зняти квартиру у Гданську, Кракові та Вроцлаві

Ціни на оренду житла у Польщі на фоні війни України та Росії поступово зростають. Так, лише за червень нерухомість додала в ціні 40%. Найбільше ціни зросли у Гданську, Кракові та Вроцлаві.

За словами ріелторів, найбільший попит у Польщі на сьогоднішній день спостерігається на квартири-студії. Серед орендарів – великий відсоток українців.

У Гданську - орендна плата за місяць зросла найбільше - на 7,2%, наздогнавши ціни у Варшаві. У середньому квартиру у Варшаві площею 30–45 кв. м. можна зняти за 2900-3200 злотих (22,7-25 тис. грн.), у Гданську – 2800-3100 злотих на місяць (22 -24,2 тис. грн.).

Найбільше ціни на оренду квартир зросли у промислових містах Катовіце та Лодзі, а також Любліні, яке серед польських міст знаходиться найближче до кордону з Україною. При цьому середня ціна оренди житла у цих містах є найнижчою в країні. Причини – зростання відсоткових ставок за кредитами, інфляція та велика кількість біженців із України.

А ось у менш відомих серед українців, але також у великих містах Щецині, Познані та Бидгощі, орендна плата у червні знизилася, оскільки немає попиту.

У великих польських містах попит на житло перевищує пропозицію. Проблема з нестачею житла для біженців стала найгострішою для польської влади. Зокрема через те, що більшість українців поселяються у великих містах. Чиновники усвідомлюють факт надмірного навантаження на великі міста та починають вести політику розселення, заохочуючи українців переїжджати до невеликих міст та сіл, де більше можливостей знайти роботу без знання мови та досвіду.

Раніше стало відомо, коли в Україні обваляться ціни на житло на первинному та вторинному ринках.