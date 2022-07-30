США виділили $280 млрд на виробництво мікрочіпів, щоб позбутися залежності від Китаю

Законопроект покликаний повернути США лідерські позиції у галузі виробництва напівпровідників, інформує ZN.ua.

Конгрес США прийняв закон, згідно до якого уряд країни виділить $280 млрд на виробництво мікрочіпів та створить нові робочі місця у відповідній галузі. Передбачається, що це допоможе Штатам позбутися залежності від Китаю, який в останні роки став лідером у виробництві напівпровідників. Про це повідомляє «Голос Америки».

За інформацією видання, Палата представників у четвер затвердила пакет на $280 млрд для стимулювання напівпровідникової промисловості та наукових досліджень з метою створити більше робочих місць у сфері високих технологій у Сполучених Штатах і допомогти галузі краще конкурувати з міжнародними конкурентами, насамперед з Китаєм.

Після того, як у Палаті представників законопроект було схвалено 243 голосами проти 187, він був надісланий президенту Джо Байдену. Сенат ухвалив законопроект у середу: «за» було віддано 64 голоси, «проти» – 33.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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