Боротьба з фінансовими злочинами: FATF оприлюднив важливий документ

FATF опубліковано Звіт «Партнерство у боротьбі з фінансовими злочинами: захист даних, технології та обмін інформацією в приватному секторі».

Про це повідомляє Державна служба фінансового моніторингу.

Так, підкреслюється, що одна фінансова установа має лише часткове уявлення про транзакції та бачить один маленький шматочок того, що часто є великою, складною головоломкою.

Злочинці використовують цю інформаційну прогалину, використовуючи численні фінансові установи всередині або за межами юрисдикцій, щоб розподілити свої незаконні фінансові потоки. Як наслідок, окремим фінансовим установам стає все важче виявляти цю незаконну діяльність.

Використовуючи спільну аналітику, об’єднуючи дані або відповідально розробляючи інші ініціативи щодо обміну даними, фінансові установи прагнуть створити чіткішу картину головоломки, щоб краще зрозуміти, оцінити та зменшити ризики відмивання коштів та фінансування тероризму.

Цей звіт спрямований на те, щоб допомогти юрисдикціям відповідально вдосконалювати, розробляти та впроваджувати ініціативи інформаційної співпраці між суб’єктами приватного сектору відповідно до правил захисту і конфіденційності даних (DPP), щоб ризики, пов’язані зі збільшенням обміну персональними даними, були належним чином враховані.

У звіті розглядаються глобальні вимоги щодо боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення та як відповідальна співпраця між суб’єктами приватного сектору може сприяти їх ефективному дотриманню.

Він також містить вступ до принципів і цілей DPP, які зацікавлені сторони повинні враховувати при розробці ініціатив співпраці приватного сектора.

У звіті наводяться тематичні дослідження, які показують, як члени FATF та Глобальної мережі розширили обмін інформацією в приватному секторі в рамках правових вимог своєї внутрішньої системи DPP. Їх досвід показує, що заходи щодо обміну інформацією в приватному секторі можуть бути досягнуті відповідно до правил і зобов’язань DPP, за умови дотримання ключових критеріїв та вимог.

Використовуючи цей досвід і уроки, засвоєні членами Глобальної мережі FATF, у звіті надано необов’язкові до виконання рекомендації, щоб допомогти країнам, які розглядають можливість розширення обміну інформацією в приватному секторі, розробляти та впроваджувати такі ініціативи відповідально та ефективно.