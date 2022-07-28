Гетманцев вважає, що 40 грн за долар це все ще не ринковий курс

Глава парламентського комітету закликав дивитися правді в очі й відновити вільне курсоутворення, інформує ZN.ua.

Гетманцев вважає, що 40 грн за долар це все ще не ринковий курс

Існування двох курсів - офіційного та готівкового провокує множинність курсів, яка не тільки викривлює реальність, а й породжує заробіток для різноманітних спекулянтів і стримує економічні процеси. Про це заявив голова податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев в інтерв?ю Українським новинам.

"Я вважаю, що ми повинні дивитися правді в очі. І якщо на перших етапах валютного регулювання виникли перші жорсткі заходи, які врятували країну, гривню та фінансову систему. То на сьогодні, якщо ми з вами породжуємо множинність курсів, це не тільки викривлює реальність, а й породжує заробіток для різноманітних спекулянтів і стримує економічні процеси. Тому я за те, аби навіть попри війну, з певними валютними обмеженнями, щоб курс утворювався ринково", - сказав Гетманцев.

Нагадаємо, після рішення НБУ про підняття офіційного курсу на 25% заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук заявив курс долара щодо гривні на готівковому ринку стабілізується протягом двох-трьох днів.

Тим часом, долар продовжує дорожчати і, за прогнозами експертів, найближчим часом цей тренд не зміниться. Основна причина, чому гривня знецінюється – це емісія гривні. Нацбанку "включив друкарський верстат", оскільки у держбюджеті недостатньо коштів для покриття всіх витрат держави.

Проте деякі експерти впевнені, що на курс гривні в позитивний бік може вплинути поліпшення ситуації з експортом українських товарів, а також фінансова підтримка Заходу.

На сьогодні долар намагається закріпитися на позначці 40 грн, а подекуди сягає навіть 41 грн.

За матеріалами: Українські новини /

Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
ПриватБанк, Ощадбанк і monobank оприлюднили свої депозитні ставки: куди українцям найвигідніше вкласти грошіПриватБанк, Ощадбанк і monobank оприлюднили свої депозитні ставки: куди українцям найвигідніше вкласти гроші
Ціни на імпортну техніку стануть значно вищими: які ще будуть наслідки від зміни курсу долараЦіни на імпортну техніку стануть значно вищими: які ще будуть наслідки від зміни курсу долара
Ціни на лохину в Україні: саме час запасатись ягодами на зимуЦіни на лохину в Україні: саме час запасатись ягодами на зиму
Промислові товари, на які нечувано зріс попит: що найбільше купують українціПромислові товари, на які нечувано зріс попит: що найбільше купують українці
Цукрові заводи в Україні можуть закритисьЦукрові заводи в Україні можуть закритись
Блок рекламы


Похожие новости
Долар подорожчав на 3 гривні за тиждень: українцям розповіли, як зміниться курс до кінця рокуДолар подорожчав на 3 гривні за тиждень: українцям розповіли, як зміниться курс до кінця року
Євро вже по 40: що відбувається з курсом валют в обмінникахЄвро вже по 40: що відбувається з курсом валют в обмінниках
Євро вже дорожче за 40 грн: який зараз курс на міжбанку, чорному ринку та в обмінникахЄвро вже дорожче за 40 грн: який зараз курс на міжбанку, чорному ринку та в обмінниках
Дозвіл скасовано: Нацбанк, підвищивщи курс долара, попередив про чергові нововведенняДозвіл скасовано: Нацбанк, підвищивщи курс долара, попередив про чергові нововведення
Курсу по 29 більше не буде — МиловановКурсу по 29 більше не буде — Милованов
Зростанню долара всупереч: на скільки впала ціна автогазу в УкраїніЗростанню долара всупереч: на скільки впала ціна автогазу в Україні
Експерт зробив обнадійливий прогноз щодо курсу долара найближчим часомЕксперт зробив обнадійливий прогноз щодо курсу долара найближчим часом
Ціни на імпортну техніку стануть значно вищими: які ще будуть наслідки від зміни курсу долараЦіни на імпортну техніку стануть значно вищими: які ще будуть наслідки від зміни курсу долара
Слідом за доларом: в Україні різко злетіли ціни на бензин 22 липняСлідом за доларом: в Україні різко злетіли ціни на бензин 22 липня
Повернення до плаваючого курсу поки що неможливе — регуляторПовернення до плаваючого курсу поки що неможливе — регулятор
Последние новости
Подгружаем последние новости