Гетманцев вважає, що 40 грн за долар це все ще не ринковий курс

Існування двох курсів - офіційного та готівкового провокує множинність курсів, яка не тільки викривлює реальність, а й породжує заробіток для різноманітних спекулянтів і стримує економічні процеси. Про це заявив голова податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев в інтерв?ю Українським новинам .

"Я вважаю, що ми повинні дивитися правді в очі. І якщо на перших етапах валютного регулювання виникли перші жорсткі заходи, які врятували країну, гривню та фінансову систему. То на сьогодні, якщо ми з вами породжуємо множинність курсів, це не тільки викривлює реальність, а й породжує заробіток для різноманітних спекулянтів і стримує економічні процеси. Тому я за те, аби навіть попри війну, з певними валютними обмеженнями, щоб курс утворювався ринково", - сказав Гетманцев.

Нагадаємо, після рішення НБУ про підняття офіційного курсу на 25% заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук заявив курс долара щодо гривні на готівковому ринку стабілізується протягом двох-трьох днів.

Тим часом, долар продовжує дорожчати і, за прогнозами експертів, найближчим часом цей тренд не зміниться. Основна причина, чому гривня знецінюється – це емісія гривні. Нацбанку "включив друкарський верстат", оскільки у держбюджеті недостатньо коштів для покриття всіх витрат держави.

Проте деякі експерти впевнені, що на курс гривні в позитивний бік може вплинути поліпшення ситуації з експортом українських товарів, а також фінансова підтримка Заходу.

На сьогодні долар намагається закріпитися на позначці 40 грн, а подекуди сягає навіть 41 грн.