Кабмін готує нові правила установки лічильників на тепло та воду: комуналку нараховуватимуть по-іншому

Чинні правила встановлення загальнобудінкових лічильників та нарахування відповідних платежів відкладуть на два роки, інформує ZN.ua.

Кабмін готує нові правила установки лічильників на тепло та воду: комуналку нараховуватимуть по-іншому
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Через проблеми, які виникли під час війни, зі своєчасним зняттям показань вузлів комерційного обліку (загальнобудинкових лічильників, - ред.) у Верховній Раді готуються ухвалити урядовий закон, яким встановлять тимчасові нові правила для обладнання будинків лічильниками на тепло та воду, а комунальні платежі за відповідні послуги нараховуватимуть по-іншому.

Це передбачено законопроєктом № 7589 - про внесення змін до Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання” щодо особливостей комерційного обліку у період воєнного стану, а також застосування фінансових санкцій за порушення законодавства у сфері комерційного обліку теплової енергії та водопостачання.

Згідно з чинним законом, у кожному багатоквартирному будинку мають бути встановлені колективні (загальнобудинкові) лічильники тепла і води. Прилади обліку встановлюються за кошт обслуговуючих компаній, і цей процес мав бути завершений до серпня 2022 року. Для тих компаній, які не встановлять лічильників вчасно, передбачений штраф.


Лія Ільченко, ZN.ua





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