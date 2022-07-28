Кабмін готує нові правила установки лічильників на тепло та воду: комуналку нараховуватимуть по-іншому
Чинні правила встановлення загальнобудінкових лічильників та нарахування відповідних платежів відкладуть на два роки, інформує
Через проблеми, які виникли під час війни, зі своєчасним зняттям показань вузлів комерційного обліку (загальнобудинкових лічильників, - ред.) у Верховній Раді готуються ухвалити урядовий закон, яким встановлять тимчасові нові правила для обладнання будинків лічильниками на тепло та воду, а комунальні платежі за відповідні послуги нараховуватимуть по-іншому.
Це передбачено
Згідно з чинним законом, у кожному багатоквартирному будинку мають бути встановлені колективні (загальнобудинкові) лічильники тепла і води. Прилади обліку встановлюються за кошт обслуговуючих компаній, і цей процес мав бути завершений до серпня 2022 року. Для тих компаній, які не встановлять лічильників вчасно, передбачений штраф.