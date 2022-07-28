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2022-07-28
Знищити конкурента: Росія вивозить з України не лише зерно, а й соняшник
Окупанти "пограбували" врожай, а також викрали сільськогосподарську техніку, інформує
Росія веде проти України війну на всіх фронтах, зокрема на економічному. При цьому з окупованих територій вивозиться не лише зерно, а й соняшник. Про це йдеться у розслідуванні, яке підготувала
Зазначається, що у 2021 році країни суперничали одна з одною на світовому ринку соняшникової олії. А тепер, щоб знищити конкурента, Росія частково робить свою олію з українського насіння.
Основні тези розслідування:
- ”Насіння. Чернігівка (Запорізька область). Ростов-на-Дону. Возити багато, машини на коло”, - подібні повідомлення публікують у спеціальних групах Telegram. Беруть участь у них здебільшого власники та водії вантажівок та зерновозів чи власники бізнесу, пов'язаного з вантажоперевезеннями.
- Диспетчери запевняють учасників чатів, що “насіння не крадене”. Швидше за все, "військово-цивільні адміністрації" окупованих територій могли просто забрати собі врожай. Іноді у чатах обіцяють оформити накладні та інші документи для вантажів.
- Українські фермери, які змогли залишити окуповані території, говорять про те, що врожай “пограбували”, а також викрали сільськогосподарську техніку. Інші розповідають про те, що насіння та зерно фермери були змушені продати за заниженою ціною.
- Соняшник, судячи з оголошень, вивозять до Росії на заводи з виробництва олії, наприклад, у Верхню Хаву у Воронезькій області чи селище Гігант у Ростовській області.
Олена Середа, ZN.ua