Знищити конкурента: Росія вивозить з України не лише зерно, а й соняшник

Росія веде проти України війну на всіх фронтах, зокрема на економічному. При цьому з окупованих територій вивозиться не лише зерно, а й соняшник. Про це йдеться у розслідуванні, яке підготувала ВВС News Російська служба .

Зазначається, що у 2021 році країни суперничали одна з одною на світовому ринку соняшникової олії. А тепер, щоб знищити конкурента, Росія частково робить свою олію з українського насіння.

Основні тези розслідування: