Знищити конкурента: Росія вивозить з України не лише зерно, а й соняшник

Окупанти "пограбували" врожай, а також викрали сільськогосподарську техніку, інформує ZN.ua.

Знищити конкурента: Росія вивозить з України не лише зерно, а й соняшник

Росія веде проти України війну на всіх фронтах, зокрема на економічному. При цьому з окупованих територій вивозиться не лише зерно, а й соняшник. Про це йдеться у розслідуванні, яке підготувала ВВС News Російська служба.

Зазначається, що у 2021 році країни суперничали одна з одною на світовому ринку соняшникової олії. А тепер, щоб знищити конкурента, Росія частково робить свою олію з українського насіння.

Основні тези розслідування:

  • ”Насіння. Чернігівка (Запорізька область). Ростов-на-Дону. Возити багато, машини на коло”, - подібні повідомлення публікують у спеціальних групах Telegram. Беруть участь у них здебільшого власники та водії вантажівок та зерновозів чи власники бізнесу, пов'язаного з вантажоперевезеннями.
  • Диспетчери запевняють учасників чатів, що “насіння не крадене”. Швидше за все, "військово-цивільні адміністрації" окупованих територій могли просто забрати собі врожай. Іноді у чатах обіцяють оформити накладні та інші документи для вантажів.
  • Українські фермери, які змогли залишити окуповані території, говорять про те, що врожай “пограбували”, а також викрали сільськогосподарську техніку. Інші розповідають про те, що насіння та зерно фермери були змушені продати за заниженою ціною.
  • Соняшник, судячи з оголошень, вивозять до Росії на заводи з виробництва олії, наприклад, у Верхню Хаву у Воронезькій області чи селище Гігант у Ростовській області.


Олена Середа, ZN.ua





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