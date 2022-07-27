Зарплати зменшилися під час війни у половини українців — опитування

У половини українців під час війни зарплати зменшилися на 10 і більше відсотків, свідчать результати опитування соціологічної групи « Рейтинг », проведеного 23-24 липня серед тисячі респондентів на підконтрольній українському уряду території.

У 43% опитаних зарплата не змінилась, у 9% – зросла.

Найбільше зменшилися доходи серед тих, хто працює віддалено або частково та у підприємців. Водночас серед державних службовців відносна більшість зберегла попередню зарплату.

На випадок подальшого зменшення заробітної плати 57% громадян готові продовжувати працювати на своєму місці роботи, 40% – шукатимуть нову роботу. Останніх більше серед молоді, тих, хто працює в приватному секторі або сам на себе.

Кількість безробітних найбільше зростає на сході (у червні – 53%, у липні – 57%). У центральних областях без роботи зараз 37% мешканців, на заході – 32%.