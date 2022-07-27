Верховний Суд підтвердив законність ключового епізоду націоналізації ПриватБанку: у справі поставлено крапку

З 2017 року рішення Нацбанку націоналізувати Приватбанк висіло у повітрі, оскільки це рішення було успішно оскаржене в судах, інформує ZN.ua.

Верховний Суд підтвердив законність ключового епізоду націоналізації ПриватБанку: у справі поставлено крапку
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Верховний Суд у вівторок, 26 липня, підтвердив законність ключового епізоду націоналізації ПриватБанку – інспекційної перевірки, яка виявила від'ємне значення капіталу банку у 2016 році та інші порушення. Про це повідомила пресслужба Приватбанку.

"Верховний суд задовольнив касаційну скаргу ПриватБанку та відмовив у позові пов’язаній з колишніми власниками ПриватБанку компанії “Тріантал Інвестментс ЛТД”", - йдеться в повідомленні.

Цим рішенням Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій щодо визнання протиправним та скасування розпорядження Національного банку України від 17.10.2016 щодо інспекційної перевірки ПриватБанку.

Це остаточне судове рішення по цій справі, що є важливою складовою частиною судової боротьби державного ПриватБанку з колишніми власниками щодо законності націоналізації банку.

Нагадаємо, саме за результатом інспекційної перевірки Нацбанк дійшов висновку про необхідність націоналізації.

Перевірка ПриватБанку відбулася у жовтні 2016 року. 18 грудня 2016 року держава націоналізувала установу.

У травні 2017 року підконтрольна колишнім акціонерам ПриватБанку кіпрська компанія Triantal Investments Ltd оскаржила розпорядження Національного банку про організацію інспекційної перевірки банку та дії регулятора під час її проведення.

Окружний адміністративний суд міста Києва 2 березня 2018 року ухвалив рішення, яким позовні вимоги компанії задоволено повністю. Це рішення суду залишив без змін Шостий апеляційний адмінсуд 13 травня 2019 року.

Не погодившись із цим, Національний банк і ПриватБанк подали касацію у Верховний Суд.

Нагадаємо, джерела ZN.UA в офісі президента України підтвердили існування указу президента Володимира Зеленського щодо позбавлення громадянства десяти осіб, серед яких колишній власник Приватбанку - олігарх Ігорь Коломойський.

За матеріалами: Приватбанк /

Лія Ільченко, ZN.ua





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