Лічильники на тепло та воду встановлюватимуть за новими правилами: що зміниться у нарахуванні комуналки

Термін встановлення лічильників тепла та води можуть змістити на два роки. При цьому жодних штрафних санкцій за їхнє невстановлення не буде. У будинках, де прилади обліку вже встановлені, під час воєнного стану дозволяється не знімати показання лічильників, якщо їхні дані не передаються дистанційно. А плату за комуналку нараховуватимуть по-іншому.

Українцям готують нові правила встановлення лічильників на тепло та воду: комуналку нараховуватимуть по-іншому

Такий законопроект №7589, яким вносяться зміни до Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання", зареєстрували у Верховній Раді.

Згідно з чинним законом, у кожному багатоквартирному будинку мають бути встановлені колективні лічильники тепла і води. Прилади обліку встановлюються за кошт обслуговуючих компаній. Для тих компаній, які не встановлять лічильників вчасно, передбачено штрафні санкції.

Однак, якщо поправки, які містить зареєстрований законопроект №7589, будуть прийняті, то термін встановлення лічильників тепла і води відсунуть на два роки - до 1 серпня 2024 року. І природно, що протягом цих двох років жодних штрафних санкцій за невстановлені лічильники не застосовуватимуть .

Українцям готують нові правила встановлення лічильників на тепло та воду: комуналку нараховуватимуть по-іншому

Що іще передбачено законопроектом?

  • Перевірку лічильників у воєнний час не проводитимуть. Її відкладуть на післявоєнний період.
  • З лічильників, які вже встановлені у багатоквартирних будинках, у період воєнного стану можна буде не знімати показань.
  • У перші три місяці після скасування воєнного стану представник підприємства, що надає комунальні послуги, має зняти показання лічильника. Вони будуть вихідними для подальшого нарахування.
  • Плату за комуналку (тепло і воду) мешканцям будинку нараховуваьимуть по-іншому.

Як мешканцям будинку нараховуватимуть плату за воду і тепло під час війни?

  • Рахунки за тепло формуватимуть на основі методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг. Цю методику затверджено Мінрегіоном. При цьому рахунок за опалення залежатиме, зокрема, від температури повітря на вулиці.
  • За аналогічною методикою розраховуватиметься і плата за воду для мешканців, які не мають квартирних лічильників води, або які не передають показання своїх лічильників.
  • Для тих мешканців, у яких встановлені в квартирах лічильники води, плата за воду нараховуватиметься за їхніми показаннями.

Нагадаємо, нещодавно НБУ погіршив свій прогноз щодо інфляції та інших економічних показників на найближчі роки. Аналітики Нацбанку вважають, що владі доведеться вдатися до збільшення тарифів на комуналку, щоби зменшити навантаження на бюджет.


Марченко Любов, Тудей





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