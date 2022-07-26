У Мінфіні відзвітували, скільки грошей спрямували з держбюджету на соцвиплати

У Міністерстві фінансів оприлюднили дані щодо соціальних виплат за березень-червень 2022 року. Так, на них з державного бюджету спрямовано 153,5 млрд грн, зокрема у червні 42 млрд гривень. Про це пише пресслужба Мінфіну.

За даними Міністерства фінансів, ці кошти було спрямовано: