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2022-07-26
У Мінфіні відзвітували, скільки грошей спрямували з держбюджету на соцвиплати
Минулого місяця з державного бюджету на соцвиплати пішло 42 млрд гривень, інформує
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У Міністерстві фінансів оприлюднили дані щодо соціальних виплат за березень-червень 2022 року. Так, на них з державного бюджету спрямовано 153,5 млрд грн, зокрема у червні 42 млрд гривень. Про це
За даними Міністерства фінансів, ці кошти було спрямовано:
- на виплату державних соціальних допомог, зокрема сім’ям з дітьми, ? 21,2 млрд грн, із них у червні – 5,3 млрд грн;
- для надання допомоги на проживання ВПО ? 18,1 млрд грн, із них у червні – 9,1 млрд грн;
- на надання пільг і субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг – 15,3 млрд, із них у червні ? 0,8 млрд грн;
- на виплату пенсій, доплат і підвищень до пенсій ? 68,5 млрд грн, із них у червні ? 20,9 млрд грн;
- на допомогу застрахованим особам у зв’язку із втратою ними частини заробітної плати (доходу) внаслідок проведення бойових дій в рамках Програми «єПідтримка» ? 30,4 млрд грн, із них у червні ? 5,9 млрд гривень.
Дар'я Скрипник, ZN.ua