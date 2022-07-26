Євро вже дорожче за 40 грн: який зараз курс на міжбанку, чорному ринку та в обмінниках

Незважаючи на офіційне закріплення НБУ курсу долара на позначці 36,5686 грн/$, вартість американської та європейської валют стрімко зростає, інформує Апостроф .

Про це свідчать дані моніторингу оголошень купівлі-продажу валюти на сайті kurs.com.ua.

Так, середній курс долара на валютному аукціоні за ранок вівторка, 26 липня, подорожчав на 41 копійку у продажу і на 14:10 досяг позначки 39,79 грн/$. При цьому покупний курс долара в обмінниках зараз у середньому перевищує показники понеділка майже на 40 копійок, становлячи 39,479 грн/$.

Курс євро за півдня зріс на 27 копійок у продажу до 40,27 грн/€. У купівлі подорожчання становило 32 копійки, до 39,90 грн/€.

Водночас, в українських банках, згідно з даними порталу "Мінфін", готівковий курс долара в середньому подорожчав у продажу на 20 копійок, до 39,5 грн/$, а в покупці – на 30, до 38,45 грн/ $. Середній курс євро досяг у продажу 39,89 грн за одиницю інвалюти, а у купівлі становить 38,3 грн/€.