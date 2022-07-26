Росіяни намагалися спровокувати аварію на газопроводі «Уренгой-Помари-Ужгород»

Оператор газотранспортних систем України (ОГТСУ) 25 липня зафіксував різкий ріст тиску у магістральному газопроводі «Уренгой-Помари-Ужгород» на ділянці державного кордону між Україною та РФ .

Про підвищення тиску російський монополіст «Газпром» не попереджав. Українська сторона попередила РФ , що переключення і зміна режимів може призвести до позаштатних ситуацій на магістральному газопроводі.

А також нагадала про необхідність узгодження дій, згідно з алгоритмом, визначеним чинною міжоператорською угодою.

«Такі непогоджені дії «Газпрому» викликають занепокоєння. Несвоєчасне інформування Оператора несе потенційні ризики для штатної роботи української ГТС. Особливо небезпечним такий крок виглядає для Європи, після того, як «Газпром» знову зменшив транзит через «Північний потік-1» до 33 млн куб. м на добу», - наголосив директор ОГТСУ Сергій Макогон.

У 2009 році за аналогічних обставин непогоджених дій між операторами відбулась аварія на газопроводі Туркменістану.