Під шум війни: з гурту "Антитіла" в суді намагалися стягнути мільйон гривень і вилучити пісні

Тарас Тополя та інші учасники гурту "Антитіла" розповіли про судові позови, з якими зіштовхнулися у 2022 році, поки служили бойовими медиками на фронті. Музиканти стверджують, що "патентні тролі" намагалися відсудити у них мільйон гривень та видалити з цифрових платформ три пісні.

Фото: instagram.com/antytila_official/

"Патентними тролями" називають компанії або людей, головним бізнесом яких є отримання платежів за використання патентів, що їм належать. Запатентувати при цьому можна різні речі і явища. Так, "Антитіла" стверджують, що волинський підприємець Сергій Лапковський запатентував поєднання певних музичних тональностей та темпів, почув його у піснях гурту та намагався стягнути з них величезний штраф, інформує Апостроф.

"Поки рвуться снаряди та обриваються українські життя, під шум війни волинські підприємці намагалися вдруге, втретє і вчетверте протягом року зірвати мільйони з групи Антитіла", - йдеться у публікації музикантів.

Лапковський нібито намагався збільшити суму виплат до 40 тис. доларів США (понад 1,5 млн грн), вилучити пісні гурту з усіх цифрових платформ та ефірів радіо, заборонити їхнє живе виконання. Київський апеляційний суд став на бік артистів, і тепер вони готові поставити в резонансній справі крапку.

"Антитіла не лише у своїх інтересах, а й на користь всієї музичної індустрії докладають максимум зусиль для скасування дії даного патенту, щоб українські музиканти могли творити вільно, не оглядаючись на те, чи не порушили вони запатентовані кимось природні фізичні, акустичні явища, – пишуть вони. – Вони хотіли створити певний судовий прецедент для того, щоб кошмарити потім кожного українського виконавця, але не вийде. Не на тих напали”.


Наталка Лавринець, Апостроф





Интересные новости
Корпорацію, якій належать Old Spice, Hugo Boss, Max Factor та Tide, внесено у список міжнародних спонсорів війниКорпорацію, якій належать Old Spice, Hugo Boss, Max Factor та Tide, внесено у список міжнародних спонсорів війни
Зеленський розказав, скільки грошей вдалося зібрати на допомогу Україні через United24Зеленський розказав, скільки грошей вдалося зібрати на допомогу Україні через United24
ЄС у чотири рази збільшить постачання електроенергії в УкраїнуЄС у чотири рази збільшить постачання електроенергії в Україну
США вперше передадуть конфісковані у російського олігарха гроші на допомогу УкраїніСША вперше передадуть конфісковані у російського олігарха гроші на допомогу Україні
Україна отримала нову партію допомоги від ЄС: що до неї увійшлоУкраїна отримала нову партію допомоги від ЄС: що до неї увійшло
Блок рекламы


Похожие новости
Коломойський за допомогою українських судів намагається розвалити ізраїльський позов ПриватбанкуКоломойський за допомогою українських судів намагається розвалити ізраїльський позов Приватбанку
Валютні резерви Нацбанку на найвищому рівні за час війниВалютні резерви Нацбанку на найвищому рівні за час війни
Податкова значно розширила коло осіб, які мають подати декларацію в 2023 році: нова вимога зачіпає мільйони українцівПодаткова значно розширила коло осіб, які мають подати декларацію в 2023 році: нова вимога зачіпає мільйони українців
НБУ оштрафував на 2 мільйони одну з найбільших мереж обмінниківНБУ оштрафував на 2 мільйони одну з найбільших мереж обмінників
Фонд держмайна виставив на продаж Білгород-Дністровський порт за майже 190 мільйонівФонд держмайна виставив на продаж Білгород-Дністровський порт за майже 190 мільйонів
Корпорацію, якій належать Old Spice, Hugo Boss, Max Factor та Tide, внесено у список міжнародних спонсорів війниКорпорацію, якій належать Old Spice, Hugo Boss, Max Factor та Tide, внесено у список міжнародних спонсорів війни
Українці отримали вже мільйон LED-ламп в обмін на звичайніУкраїнці отримали вже мільйон LED-ламп в обмін на звичайні
Уряд Японії виділяє $170 мільйонів на відновлення УкраїниУряд Японії виділяє $170 мільйонів на відновлення України
Суд заарештував 32 мільйони заводу, що належить ДерипасціСуд заарештував 32 мільйони заводу, що належить Дерипасці
Американська компанія купила український сервіс для геймерів DMarket за $100 мільйонів — ЗМІАмериканська компанія купила український сервіс для геймерів DMarket за $100 мільйонів — ЗМІ
Последние новости
Подгружаем последние новости