Під шум війни: з гурту "Антитіла" в суді намагалися стягнути мільйон гривень і вилучити пісні

Тарас Тополя та інші учасники гурту "Антитіла" розповіли про судові позови, з якими зіштовхнулися у 2022 році, поки служили бойовими медиками на фронті. Музиканти стверджують, що "патентні тролі" намагалися відсудити у них мільйон гривень та видалити з цифрових платформ три пісні.

Фото: instagram.com/antytila_official/

"Патентними тролями" називають компанії або людей, головним бізнесом яких є отримання платежів за використання патентів, що їм належать. Запатентувати при цьому можна різні речі і явища. Так, "Антитіла" стверджують, що волинський підприємець Сергій Лапковський запатентував поєднання певних музичних тональностей та темпів, почув його у піснях гурту та намагався стягнути з них величезний штраф, інформує Апостроф .

"Поки рвуться снаряди та обриваються українські життя, під шум війни волинські підприємці намагалися вдруге, втретє і вчетверте протягом року зірвати мільйони з групи Антитіла", - йдеться у публікації музикантів.

Лапковський нібито намагався збільшити суму виплат до 40 тис. доларів США (понад 1,5 млн грн), вилучити пісні гурту з усіх цифрових платформ та ефірів радіо, заборонити їхнє живе виконання. Київський апеляційний суд став на бік артистів, і тепер вони готові поставити в резонансній справі крапку.

"Антитіла не лише у своїх інтересах, а й на користь всієї музичної індустрії докладають максимум зусиль для скасування дії даного патенту, щоб українські музиканти могли творити вільно, не оглядаючись на те, чи не порушили вони запатентовані кимось природні фізичні, акустичні явища, – пишуть вони. – Вони хотіли створити певний судовий прецедент для того, щоб кошмарити потім кожного українського виконавця, але не вийде. Не на тих напали”.