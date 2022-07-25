Курсу по 29 більше не буде — Милованов

Ексміністр економіки і президент Київської школи економіки Тимофій Милованов розповів, що курс долара щодо гривні уже ніколи не повернеться до довоєнного рівня. Курс в Україні може знизитися приблизно до 36 грн/$ через два тижнні. Про це він заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону, пише Дело.

Курсу по 29 більше не буде — Милованов
Фото: pravda.com.ua

«Це нездійсненна мрія. Курсу по 29 більше не буде», — наголосив Милованов.

Проте курс долара може повернутися до 36 грн.

«Зараз готівковий курс я бачив 39,5. Може бути здійсненною мрією, що він повернеться наприклад до 36 — офіційного курсу Нацбанку. Особливо це станеться, якщо наприклад піде експорт зерна відповідно до угоди про розблокування портів. Або значно збільшиться міжнародна фінансова допомога, або достатньо швидко закінчиться війна. Якщо війна триватиме довше, то на курс буде тиск, щоб він зростав», — зазначає ексміністр.

Милованов пояснив, що війна вимагає значних витрат, тому виникає дефіцит бюджету.

«Війна — це дуже дорого, є бюджетний дефіцит і частина цього дефіциту покривається емісією, тобто друкарським станком», — зазначив він.

Передісторія

НБУ 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол. з огляду на зміну фундаментальних характеристик економіки України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

Крім того, НБУ вжив низку додаткових заходів для збалансування валютного ринку та підтримання стійкості економіки в умовах війни.





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