ЄС домовляється про додаткову купівлю газу з Нігерії

Євросоюз домовляється про додаткову купівлю газу з Нігерії, оскільки готується до можливих скорочень постачань із Росії. Про це заявив заступник гендиректора енергетичного департаменту Єврокомісії Метью Болдуїн, передає Reuters.

ЄС домовляється про додаткову купівлю газу з Нігерії
Фото: rbc.ua

Що відомо

Представнику ЄС сказали, що Нігерія покращує безпеку в дельті Нігеру та планує після серпня відновити роботу Транснігерського трубопроводу, що дозволить збільшити експорт газу до Європи.

Імпорт з Нігерії

ЄС імпортує 14% від загального обсягу поставок зрідженого природного газу з Нігерії, і є потенціал збільшити цей показник більш ніж удвічі.

Видобуток нафти та газу в Нігерії скорочується через крадіжку та вандалізм щодо трубопроводів, внаслідок чого термінал виробника газу Nigeria LNG Ltd на острові Бонні працює на 60% потужності.

У 2021 році Нігерія експортувала до ЄС 23 мільярди кубометрів газу, але з роками ця цифра знижується. За словами Болдуїна, у 2018 році блок закупив 36 млрд кубометрів ЗПГ у Нігерії.





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