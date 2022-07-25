Уряд затвердив перелік послуг за кордоном, які дозволено оплачувати за валюту

Кабінет міністрів вніс зміни до ухвали 24 лютого 2022 року №?153 «Про окремі питання забезпечення імпорту». Нові правила почали діяти від сьогодні, 23 липня. Про це повідомляє Урядовий портал.

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Документ затвердив перелік послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав, за операціями імпорту яких рекомендовано Нацбанку забезпечити проведення переказів.

В ухвалі широкий перелік послуг, серед яких:

оплата товарів (продукції, послуг, витрат), пов'язаних із перевезенням пасажирів, вантажів;

послуги з транспортування вантажів усіма видами транспорту;

послуги зі зберігання товару на складах за кордоном;

оптичні та радарні супутникові знімки;

програмна продукція, зокрема результати комп'ютерного програмування;

екземпляри (копії, екземпляри) комп'ютерних програм, їх частин, компонентів;

послуги медичних лабораторій;

послуги з реєстрації та перереєстрації лікарських засобів;

послуги іноземних дата-центрів;

послуги поштового зв'язку.

Нагадаємо

НБУ з 9 липня скасував заборону купівлі валюти для імпорту товарів. Також регулятор розширив терміни розрахунків щодо експортно-імпортних операцій зі 120 до 180 днів.