Уряд затвердив перелік послуг за кордоном, які дозволено оплачувати за валюту

Кабінет міністрів вніс зміни до ухвали 24 лютого 2022 року №?153 «Про окремі питання забезпечення імпорту». Нові правила почали діяти від сьогодні, 23 липня. Про це повідомляє Урядовий портал.

Уряд затвердив перелік послуг за кордоном, які дозволено оплачувати за валюту
Фото: pixabay.com

Документ затвердив перелік послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав, за операціями імпорту яких рекомендовано Нацбанку забезпечити проведення переказів.

В ухвалі широкий перелік послуг, серед яких:

  • оплата товарів (продукції, послуг, витрат), пов'язаних із перевезенням пасажирів, вантажів;
  • послуги з транспортування вантажів усіма видами транспорту;
  • послуги зі зберігання товару на складах за кордоном;
  • оптичні та радарні супутникові знімки;
  • програмна продукція, зокрема результати комп'ютерного програмування;
  • екземпляри (копії, екземпляри) комп'ютерних програм, їх частин, компонентів;
  • послуги медичних лабораторій;
  • послуги з реєстрації та перереєстрації лікарських засобів;
  • послуги іноземних дата-центрів;
  • послуги поштового зв'язку.

Нагадаємо

НБУ з 9 липня скасував заборону купівлі валюти для імпорту товарів. Також регулятор розширив терміни розрахунків щодо експортно-імпортних операцій зі 120 до 180 днів.





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