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2022-07-25
Уряд затвердив перелік послуг за кордоном, які дозволено оплачувати за валюту
Кабінет міністрів вніс зміни до ухвали 24 лютого 2022 року №?153 «Про окремі питання забезпечення імпорту». Нові правила почали діяти від сьогодні, 23 липня. Про це повідомляє Урядовий портал.
Фото: pixabay.com
Документ затвердив перелік послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав, за операціями імпорту яких рекомендовано Нацбанку забезпечити проведення переказів.
В ухвалі широкий перелік послуг, серед яких:
- оплата товарів (продукції, послуг, витрат), пов'язаних із перевезенням пасажирів, вантажів;
- послуги з транспортування вантажів усіма видами транспорту;
- послуги зі зберігання товару на складах за кордоном;
- оптичні та радарні супутникові знімки;
- програмна продукція, зокрема результати комп'ютерного програмування;
- екземпляри (копії, екземпляри) комп'ютерних програм, їх частин, компонентів;
- послуги медичних лабораторій;
- послуги з реєстрації та перереєстрації лікарських засобів;
- послуги іноземних дата-центрів;
- послуги поштового зв'язку.
Нагадаємо
НБУ з 9 липня скасував заборону купівлі валюти для імпорту товарів. Також регулятор розширив терміни розрахунків щодо експортно-імпортних операцій зі 120 до 180 днів.