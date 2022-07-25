В Пенсійному фонді розповіли про ситуацію з виплатою та доставкою пенсій

Кошти виділені в повному обсязі, але Укрпошта доставила трохи більше 70% пенсій

В Пенсійному фонді розповіли про ситуацію з виплатою та доставкою пенсій
Через війну Укрпошта доставляє пенсії повільно
© depositphotos/yavyav

В Пенсійному фонді України розповіли про стан виплат пенсій на теперішній час. На відміну від Укрпошти, банки здійснили платежі в повному обсязі – повідомляють у фонді.

«Станом на 22 липня на пенсійні виплати спрямовано 48,8 млрд грн, в тому числі 11,3 млрд грн – на виплату пенсій через АТ “Укрпошта”, 37,5 млрд грн – через уповноважені банки», - зазначають у пенсійному фонді України.

За інформацією фонду, уповноваженими банками зараховано на рахунки, відкриті в банках за зверненнями пенсіонерів, 100 % профінансованих сум.

В той же час, за повідомленням АТ “Укрпошта” станом на 23 липня доставлено 71,8 % профінансованої суми за липень.

В Укрпошті затримки з доставкою пенсій пояснюють воєнним станом та бойовими діями.

«Через окупацію та активні бойові дії поки немає можливості організувати в повному обсязі безпечну доставку готівки в Донецьку та Луганську області. Там виплати пенсій проходять лише якщо поточна ситуація дозволяє організувати процес завезення і роздачі грошей безпечно», - зазначають в Укрпошті.


Артем Руденко, ZN.ua





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