В Пенсійному фонді розповіли про ситуацію з виплатою та доставкою пенсій

В Пенсійному фонді України розповіли про стан виплат пенсій на теперішній час. На відміну від Укрпошти, банки здійснили платежі в повному обсязі – повідомляють у фонді.

«Станом на 22 липня на пенсійні виплати спрямовано 48,8 млрд грн, в тому числі 11,3 млрд грн – на виплату пенсій через АТ “Укрпошта”, 37,5 млрд грн – через уповноважені банки», - зазначають у пенсійному фонді України.

За інформацією фонду, уповноваженими банками зараховано на рахунки, відкриті в банках за зверненнями пенсіонерів, 100 % профінансованих сум.

В той же час, за повідомленням АТ “Укрпошта” станом на 23 липня доставлено 71,8 % профінансованої суми за липень.

В Укрпошті затримки з доставкою пенсій пояснюють воєнним станом та бойовими діями.