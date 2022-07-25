Росіяни ризикують залишитися без солоденького: кондитери рф забили на сполох і благають ЄС зняти санкції

Росіяни ризикують залишитися без солоденького: кондитери рф забили на сполох і благають ЄС зняти санкції

За словами юристів, положення ЄС про санкції мають імперативний характер, тож ймовірність виключень із санкцій для кондитерів "вкрай низька".

Європейські санкції вдарили по російських кондитерах. Через це російські виробники солодощів планують домогтися від ЄС винятків із санкцій.

Про це повідомляє "Комерсант", посилаючись на лист Асоціації підприємств кондитерської промисловості "Асконд" до своїх учасників.

конфеты сладости

Основна проблема – емульгатори, що використовуються при виробництві шоколаду, випічки, халви, м'якої карамелі, вафельних листів. Не всю сировину можна замінити постачаннями з Південно-Східної Азії та з Близького Сходу. Емульгатори та барвники не можна замінити без втрати смакових якостей.

У Nestle (марки "Росія", KitKat, Nuts, Nesquik та ін.), Mars (Mars, Snickers, Milky Way, Bounty та ін.), Mondelez (Milka, Alpen Gold, "Борні"), Ferrero (Nutella, Raffaello, Kinder) коментувати ситуацію не стали.

викиди, заводи

При цьому, за словами юристів, положення ЄС про санкції мають імперативний характер, тож ймовірність виключень із санкцій для кондитерів "вкрай низька".

Ну що ж, російська людина має страждати в ім'я божевільних хотівок плешивого диктатора. Тож нема чого скаржитися.


Александра Павленко, politeka.net





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