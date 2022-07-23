Саудівська Аравія та Ірак суттєво наростили об’єми постачання нафти до Європи – Bloomberg

Щодня країни транспортують у Європу 2,2 млн барелів нафти, що майже вдвічі більше за довоєнні показники

Саудівська Аравія та Ірак суттєво наростили об’єми постачання нафти до Європи – Bloomberg
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Саудівська Аравія та Ірак перенаправляють дедалі більше своєї сирої нафти до Європи, допомагаючи нафтопереробним заводам континенту подолати відмову від російської нафти. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Bloomberg підрахували дані з темпів транспортування нафти трубопроводом, що пролягає через Єгипет, та суднами через Суецький канал. Згідно з даними агентства, загальні потоки сирої нафти з Близького Сходу до Європи зросли до 2,2 мільйона барелів на день, що майже на 90% більше у порівнянні з січнем, останнім повним місяцем перед початком війни.

Саудівська Аравія поставляє танкери з нафтою в єгипетський термінал Айн-Сохна. Потім сировина потрапляє в трубопровід Sumed і прямує до термінала в середземноморському порту Сіді-Керір. Там нафта знову відвантажується в танкери і прямує до Європи. За перші три тижні липня по трубопроводу надходило понад 1 млн барелів нафти щодоби – вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2021 року і на 20% більше, ніж минулого місяця.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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