Саудівська Аравія та Ірак суттєво наростили об’єми постачання нафти до Європи – Bloomberg
Щодня країни транспортують у Європу 2,2 млн барелів нафти, що майже вдвічі більше за довоєнні показники
Саудівська Аравія та Ірак перенаправляють дедалі більше своєї сирої нафти до Європи, допомагаючи нафтопереробним заводам континенту подолати відмову від російської нафти. Про це повідомляє агентство
Bloomberg підрахували дані з темпів транспортування нафти трубопроводом, що пролягає через Єгипет, та суднами через Суецький канал. Згідно з даними агентства, загальні потоки сирої нафти з Близького Сходу до Європи зросли до 2,2 мільйона барелів на день, що майже на 90% більше у порівнянні з січнем, останнім повним місяцем перед початком війни.
Саудівська Аравія поставляє танкери з нафтою в єгипетський термінал Айн-Сохна. Потім сировина потрапляє в трубопровід Sumed і прямує до термінала в середземноморському порту Сіді-Керір. Там нафта знову відвантажується в танкери і прямує до Європи. За перші три тижні липня по трубопроводу надходило понад 1 млн барелів нафти щодоби – вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2021 року і на 20% більше, ніж минулого місяця.