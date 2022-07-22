Українські біженці у Європі: які вакансії та зарплати їм пропонують

Багато українських біженців у Європі не можуть розраховувати на ту роботу та зарплати, які мали на батьківщині. Вакансій для приїжджих не вистачає, бо вони розраховують на кваліфіковану працю. А за кордоном потрібна робоча сила.

Директорка школи стала посудомийкою: які вакансії та зарплати знаходять українські біженці у Європі

Міграційна криза, наймасштабніша з часів Другої світової війни, відобразилася на ринку праці в Європі. Польща, Німеччина та інші країни потребують різноробочих, виконробів, будівельників та операторів верстатів. А серед українських біженців багато жінок-маркетологів, викладачок з вищою освітою та відповідними запитами.

Голова Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник розповів про проблеми із працевлаштуванням переселенців.

"Знаю випадок, коли українка, яка працювала директором школи з поглибленим вивченням англійської мови, зараз працює в Австрії, на жаль, посудомийкою. Навіть молоді лікарі, які були в дефіциті ще кілька місяців тому, змушені працювати на заводах, фабриках та будівництві. влаштуватися за фахом, потрібно знати мову та пройти нострифікацію (підтвердження) диплому", - зазначив експерт.

За словами фахівця, спостерігається розбіжність попиту та пропозиції. Деякі українські біженці продовжують працювати віддалено на свою країну, хтось знайшов нову роботу, а решта – живе на виплати та накопичення.

Директорка школи стала посудомийкою: які вакансії та зарплати знаходять українські біженці у Європі

Більшість наших земляків зупинилася у Польщі. Проте максимальні зарплати українські біженці одержують у США (понад 110 000 грн), Канаді (95 000 грн), Норвегії (90 000 грн) та Ізраїлі (85 000).

Мінімальна оплата праці – до 30 000 грн пропонують у Болгарії (20,2 тисячі гривень), Греції (27,5 тисячі гривень) та Угорщині (24,5 тисячі гривень).

Середня зарплата у Польщі – 33 650 грн, Чехії – 40 940 грн, Німеччині – 52 500 грн, Великій Британії – 76 560 грн, Нідерландах – 54 950 грн, Словаччині – 34 000 грн, Литві – 35 000 грн.

Найчастіше роботодавці пропонують вакансії фасувальників, водіїв, швачок, пакувальників, збирачів ягід та прибиральників.

Нагадаємо, з якими проблемами зіткнулися українські біженці в Італії. Багато хто з них поскаржився на відсутність житла та виплат від держави.


Ловіцька Леся, Тудей





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