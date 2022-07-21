Нафтогаз звернувся до уряду за 150 мільярдами на закупівлю газу

Нафтогаз попросив Кабінет Міністрів збільшити статутний капітал компанії на 150 млрд грн. Кошти потрібні для імпорту додаткових обсягів газу перед опалювальним сезоном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист компанії.

Фото: naftogaz.com

За рішенням Кабміну, у підземних сховищах України до 1 жовтня має бути 19 млрд кубометрів газу. На сьогодні, враховуючи 1 млрд власного видобутку на місяць, запас у ПСГ зріс до 11,5 млрд — до жовтня такими темпами можна збільшити обсяг лише орієнтовно до 14 млрд кубометрів.

Щоб виконати завдання уряду, Нафтогазу необхідно імпортувати ще 5,6 млрд кубометрів. Враховуючи рівень цін газу в Європі, на це потрібно 250 млрд грн.

Частина грошей у компанії є, але суми, що обговорюються з кредиторами, не зможуть забезпечити потребу в газі.

«Єдиним можливим джерелом фінансування придбання природного газу, що імпортується, є фінансування цієї закупівлі з державного бюджету. Найбільш прийнятним варіантом є збільшення статутного капіталу НАК Нафтогаз України», — йдеться у листі.

Статутний капітал пропонується збільшити на 150 млрд грн.

Нагадаємо

Нафтогаз через емітента своїх єврооблігацій Kondor Finance plc звернувся до власників цих паперів на суму майже $1,5 млрд із пропозицією відстрочити виплати купонів за ними на два роки, зокрема відкласти на такий самий термін погашення єврооблігацій-2022 на $335 млн.

Після чого міжнародна рейтингова агенція Fitch Ratings знизила довгостроковий рейтинг дефолту емітента Нафтогаз із CCC до C.