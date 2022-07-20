Податки на смартфон та телевізор: в Україні запропонували запровадити платежі за електроніку

У Верховній Раді зареєстрували законопроект №5552-1, за яким передбачається нова методика розрахунку податку на техніку. Якщо його ухвалять, нововведення у вигляді податку торкнеться власників смартфонів та телевізорів.

Податки на смартфон та телевізор: в Україні запропонували запровадити платежі за електроніку

Автори законопроекту вважають, що в ньому будуть враховані інтереси виробників, правовласників, продавців та користувачів пристроїв. Законопроект покликаний регулювати питання авторського права та адаптувати його до європейських правових норм. Йдеться про першу українську збірку перевірених авторів про техніку.

Податок на смартфон включено у вартість пристрою разом із податком, який сплачується за право копіювання на пристрій. Виручені кошти планують направити до Організації з управління авторським правом, а згодом - власнику вмісту. Якщо законопроект ухвалять, ціна телевізора та смартфона залежатиме від таких факторів:

  • вартість обладнання;
  • ціна вмісту;
  • споживання контенту;
  • кількість споживаного контенту;
  • тіньовий ринок та інші обсяги торгів;
  • показник ВВП душу населення.
Податки на смартфон та телевізор: в Україні запропонували запровадити платежі за електроніку

За даними експертів, ціни на електроніку і так зросли на 0,44%. При врахуванні нового методу розрахунку вони можуть збільшитися ще на 23%.

Нагадаємо, Європейська Комісія звернулася до операторів стільникового зв'язку у країнах Євросоюзу та України. Вона запропонувала продовжити українським біженцям можливість користуватись мобільним зв'язком без плати за роумінг або за мінімальними тарифами.

Раніше повідомлялося, як заощадити мобільний трафік на смартфоні – це можна зробити п'ятьма простими способами.


Ловіцька Леся, Тудей





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