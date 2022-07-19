Ціна на газ: якою вона буде для українців у липні

В Україні 12 газових постачальників оприлюднили свої тарифи на липень, інформує ZN.ua.

Побутові споживачі газу в Україні отримують блакитне паливо від різних постачальників. Ціни на газ для українців практично не змінилися цього місяця, у порівнянні з червнем. Про це повідомляє "Газправда".

Які будуть тарифи на газ у липні

Найнижчі ціни на газ пропонують такі компанії:

  • "Еру Людям" – 7,70 грн/м?
  • "Енерджі Трейд Груп" – 7,799 грн/м?
  • Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" 7,96 грн/м?
  • "Волиньелектрозбут" і "Закарпаття Енергозбут" – 7,98 грн/м?
  • "Полтавагаз Збут" – 7,99 грн/м?

Для побутових споживачів у решти постачальників ціна газу буде від 8 до 9,99 грн/м?.

Слід зазначити, що з 1 травня до постачальника «останньої надії» (ПОН) потрапили 8,8 млн українських домогосподарств. Йдеться про колишніх клієнтів 17 постачальників під брендом "Твій Газзбут" у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій і Чернігівській областях, а також ТОВ "Одесагаз-Постачання".

Повідомляється, що згодом до них додалися ще 1,3 млн споживачів, які раніше отримували газ від:

  • "КиївГазЕнерджи"
  • "Лубнигаз-Трейдинг"
  • "Газ Ресурс Компані"
  • "Тернопільміськгаз"
  • "Уманьгаз Збут"
  • "Черкасигаз Збут"

Відповідно до рішення Міненерго та Оператора ГТС України, усіх їх автоматично під'єднали до реєстру Газопостачальної компанії Нафтогаз України з ціною 7,96 грн/м?.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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