Викрадали електрику на прифронтових територіях: СБУ спіймала злочинців на гарячому, кадри

Підпільна криптоферма викрадала електроенергію на сотні тисяч гривень у прифронтовій Харківській області.

Діяльність незаконного бізнесу припинила служба безпеки України.

Як повідомили у прес-службі відомства, підпільний центр з майнінгу криптовалют у Харківській області, який щомісяця викрадав промислові обсяги державної електроенергії на сотні тисяч гривень.

При цьому систематичне навантаження комунальних мереж могло призвести до масштабних перебоїв з енергопостачанням об'єктів житлового фонду та критичної інфраструктури.

За даними СБУ , до створення нелегального майнінг-центру причетні кілька місцевих мешканців.

Технологічне обладнання було встановлене в орендованому складському приміщенні поблизу Харкова.

Під час обшуків у зловмисників виявлено комп'ютерну техніку та спеціалізоване обладнання на місці злочину.