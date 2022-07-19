Викрадали електрику на прифронтових територіях: СБУ спіймала злочинців на гарячому, кадри
Підпільна криптоферма викрадала електроенергію на сотні тисяч гривень у прифронтовій Харківській області.
Діяльність незаконного бізнесу припинила служба безпеки України.
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При цьому систематичне навантаження комунальних мереж могло призвести до масштабних перебоїв з енергопостачанням об'єктів житлового фонду та критичної інфраструктури.
За даними СБУ, до створення нелегального майнінг-центру причетні кілька місцевих мешканців.
Технологічне обладнання було встановлене в орендованому складському приміщенні поблизу Харкова.
Під час обшуків у зловмисників виявлено комп'ютерну техніку та спеціалізоване обладнання на місці злочину.
За матеріалами СБУ вирішується питання про повідомлення організаторам про підозру та обрання запобіжного заходу. Продовжується досудове розслідування.