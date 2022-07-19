Викрадали електрику на прифронтових територіях: СБУ спіймала злочинців на гарячому, кадри

Викрадали електрику на прифронтових територіях: СБУ спіймала злочинців на гарячому, кадри

Підпільна криптоферма викрадала електроенергію на сотні тисяч гривень у прифронтовій Харківській області.

Діяльність незаконного бізнесу припинила служба безпеки України.

Як повідомили у прес-службі відомства, підпільний центр з майнінгу криптовалют у Харківській області, який щомісяця викрадав промислові обсяги державної електроенергії на сотні тисяч гривень.

При цьому систематичне навантаження комунальних мереж могло призвести до масштабних перебоїв з енергопостачанням об'єктів житлового фонду та критичної інфраструктури.

За даними СБУ, до створення нелегального майнінг-центру причетні кілька місцевих мешканців.

Технологічне обладнання було встановлене в орендованому складському приміщенні поблизу Харкова.

Під час обшуків у зловмисників виявлено комп'ютерну техніку та спеціалізоване обладнання на місці злочину.

За матеріалами СБУ вирішується питання про повідомлення організаторам про підозру та обрання запобіжного заходу. Продовжується досудове розслідування.


Ирина Юрченко, politeka.net





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