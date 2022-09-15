Пенсійний фонд України відновив роботу на звільнених територіях Харківщини

Пенсійний фонд України відновляє роботу на звільнених територіях Харківської області. Про це повідомляють у Фонді

«Голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус під час робочої поїздки до Харківської області відвідав сервісні центри Фонду на звільнених територіях, які вже відновили свою роботу», - йдеться у повідомленні.

За інформацією Фонду, починаючи з 13 вересня запрацював сервісний центр у місті Балаклія. 14 вересня розпочалось обслуговування громадян на віддаленому робочому місці у селищі Чкаловське Чугуївського району.

Також, за повідомленням ПФУ, керівник Фонду відвідав сервісний центр у місті Ізюм. За його словами, будівля вціліла і найближчим часом ПФУ відновить там прийом громадян.