Пенсійний фонд України відновив роботу на звільнених територіях Харківщини

Відділення вже запрацювало у Балаклії

Пенсійний фонд України відновив роботу на звільнених територіях Харківщини
ПФУ відновлює роботу на Харківщині
© ПФУ / Facebook

Пенсійний фонд України відновляє роботу на звільнених територіях Харківської області. Про це повідомляють у Фонді

«Голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус під час робочої поїздки до Харківської області відвідав сервісні центри Фонду на звільнених територіях, які вже відновили свою роботу», - йдеться у повідомленні.

За інформацією Фонду, починаючи з 13 вересня запрацював сервісний центр у місті Балаклія. 14 вересня розпочалось обслуговування громадян на віддаленому робочому місці у селищі Чкаловське Чугуївського району.

Також, за повідомленням ПФУ, керівник Фонду відвідав сервісний центр у місті Ізюм. За його словами, будівля вціліла і найближчим часом ПФУ відновить там прийом громадян.


Артем Руденко, ZN.ua





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