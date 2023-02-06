Українські залізничники півроку викрадали зерно під час експорту: деталі гучного розслідування
Викрито злочинне угруповання, яке впродовж 6 місяців викрадало українське зерно під час експорту через Ізмаїльський МТП.
Про це повідомили в
«Щоб упіймати злочинців, працівники апарату з економічної та інформаційної безпеки «Укрзалізниці» організували засідку, за результатами якої затримано двох осіб, одному вдалося втекти», — розповіли в УЗ.
На місце злочину було викликано співробітників СБУ, Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області. За фактом відкрито кримінальне провадження.
В УЗ констатували, що, на жаль, затримані виявилися працівниками регіональної філії «Одеська залізниця», які в усьому зізналися.
«Українського зерна зараз потребують багато країн, які на межі голоду, і ми не можемо допускати його втрати під час транспортування. Це злочин проти економіки України та людей, які на нього чекають. Цих «псевдозалізничників» звільнено з займаних посад, їм оголошено підозру», — підсумували в УЗ.