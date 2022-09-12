В Мінреінтеграції повідомили коли почнуть виплачувати пенсії на звільнених територіях Харківщини

Першу доставку виплат обіцяють вже наступного тижня

В Мінреінтеграції повідомили коли почнуть виплачувати пенсії на звільнених територіях Харківщини
На звільнених територіях розпочнуть виплату пенсій
© Укрпошта

Пенсії на звільнених в результаті контрнаступу українських військ територіях почнуть доставляти невідкладно. Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Протягом наступного тижня Укрпошта готова забезпечити першу доставку та виплату пенсій мешканцям деокупованих населених пунктів Харківської області. Відповідне рішення ухвалено 10 вересня за результатами засідання Координаційного штабу з питань деокупованих територій», - йдеться у повідомленні.

Пенсії планують доставляти через «Укрпошту» силами пересувних відділень поштового оператора.

«Пересувні відділення почнуть розвозити пенсії з понеділка-вівторка. На етапі вирішення перебуває також питання щодо тих пенсіонерів, які отримують виплати на картки. Але й вони найближчим часом будуть усунуті. Пенсії отримають всі», - повідомив Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

На засіданні штабу також закликали мешканців звільнених територій не поспішати повертатись.

«Звільнені населені пункти мають перевірити фахівці та відновити всі системи життєзабезпечення», - наголосили в штабі.


Артем Руденко, ZN.ua





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