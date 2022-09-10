Україна постачатиме електрику братній Польщі

Польща зацікавлена купувати електроенергію з Хмельницької АЕС в Україні. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в Києві після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Під час візиту в Україну Моравецький провів зустрічі, на яких обговорив геополітичну ситуацію, енергетичний ринок, енергетичну та військову безпеку, повідомили у пресслужбі очільника польского Уряду.

«Ми могли б використовувати українську електроенергію. Президент Зеленський сказав, що Україна незабаром буде готова продавати нам електроенергію з Хмельницької АЕС, і я подякував йому за це», – сказав Моравецький на брифінгу, який він провів разом із президентом України.

Додаткові 1000 МВт електроенергії можуть надходити через силовий кабель, що з’єднає українську Хмельницьку АЕС та Польщу. Мережу, яка не використовувалося з 1990-х років, планується знову відкрити до кінця року після необхідної модернізації.

Про постачання електрики до Польщі президент України згадав у традиційному вечірньому зверненні.

За словами Зеленського, Польща звернулася до України з проханням допомогти в енергетичній сфері, зокрема, з експортом електрики. Київ вирішив піти назустріч, тому вже незабаром забезпечать постачання у сусідню країну.

«Польським братам, які допомагають нам з першого дня, ми завжди допоможемо», — наголосив президент України.

Україна вже продає деяку електроенергію до Угорщини та Словаччини, а також близько 200 МВт електроенергії до Польщі. За два місяці експорт електроенергії до Європи приніс Україні майже 3 млрд грн.